Altro big match alla Vitale, la Campolongo Hospital RN Salerno contro la Roma Vis Nova.

Sabato pomeriggio alle ore 18 alla piscina Simone Vitale di Salerno andrà in scena l’ennesimo big match di questo affascinante e combattuto campionato di serie A2 di pallanuoto.

Dopo la vittoria nel derby, la capolista Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno dovrà vedersela contro la terza in classifica Roma Vis Nova di coach Alessandro Calcaterra e dell’ex Marko Maras.

I capitolini hanno allestito una formazione tra le meglio attrezzate del campionato e puntano con decisione ai play off, dunque un’altra diretta concorrente per Scotti Galletta e compagni.

Reduci da quattro vittorie consecutive, verranno a Salerno con la voglia di continuare, ma dovranno vedersela con una Rari che non ha nessuna intenzione di perdere il primato in classifica. Sarà comunque una gara da vivere e da combattere fino alla fine, dove servirà, come sempre, l’apporto del grande pubblico giallorosso.

Ci introduce alla sfida mister Matteo Citro: “Affrontiamo una squadra in salute, che viene da quattro vittorie consecutive che gli sono valse il terzo posto in classifica. Come ogni sabato ci sarà da soffrire, dobbiamo approcciare bene la gara rimanendo lucidi e determinati per tutto l’incontro”

Il giovane Giuliano Spatuzzo, tra i protagonisti della vittoria nel derby di sabato scorso, inquadra così l’insidiosa sfida di sabato: “Nelle ultime partite la Roma Vis Nova sta dimostrando di essere una squadra valida, per questo mi aspetto un incontro avvincente, dove saranno fondamentali la determinazione e la concentrazione. Il loro punto di forza? L’esperienza di giocatori come Maras, Gobbi, Parisi e Vitola”.