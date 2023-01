“Sostenersi”, la mostra fotografica di Mario Ciccarelli trasforma l’Unità Operativa di Salute Mentale di Salerno in una galleria d’arte permanente.

Giovedì 26 gennaio 2023, alle ore 13:00, a Salerno, Corso Garibaldi n. 3 aprirà i battenti

“Sostenersi”, mostra fotografica del fotografo salernitano Mario Ciccarelli

che sarà ospitata all’interno dei locali dell’Unità Operativa di Salute Mentale di Salerno.

L’evento, realizzato dalla stessa struttura di Salute Mentale salernitana in collaborazione con il laboratorio “Pensieri Scomposti”, nell’ambito del progetto “#AVANTI”, trasformerà la Unità Operativa di Salute Mentale di Salerno in una galleria d’arte permanente. Sono previste, infatti, periodiche esposizioni di autori salernitani.

“Sostenersi”, è la prima personale fotografica fra quelle in programma, ed è dedicata al sostegno reciproco tra le persone, e sarà attiva fino al 30 giugno 2023.

Presenterà Erminia Pellecchia Il Mattino

Interverranno: Mario Ciccarelli Fotografo e Autore delle opere esposte

Gennaro Sosto Direttore Generale ASL Salerno

Primo Sergianni Direttore Sanitario ASL Salerno

Germano Perito Direttore Amministrativo ASL Salerno

Paola De Roberto Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno

Giulio Corrivetti Direttore DSM ASL Salerno

Germano Fiore Direttore Incaricato UOSM Salerno

Agostino Vietri Referente Riabilitazione Psichiatrica UOSM Salerno

Nell’ambito del progetto “#AVANTI”, le “porte aperte” garantiscono un flusso unidirezionale in cui il paziente entra in società mentre la società fatica ad entrare nei luoghi di cura. Questi ultimi vengono ancora frequentemente stigmatizzati nell’opinione collettiva rappresentando fantasmaticamente la follia, la coercizione, l’alienazione.

“#AVANTI” propone un cambio del paradigma cognitivo per cui la Salute Mentale, tramite le sue Strutture, apre le porte lasciandosi inondare dalla Società Civile perché si depositi un limo fertilizzante le azioni e i pensieri.

L’Unità Operativa di Salute Mentale intende divenire un luogo deputato al benessere della psiche, che passa anche attraverso le produzioni artistiche, e non più esclusivamente alla cura della malattia.

La promozione e la prevenzione rappresentano, infatti, obiettivi centrali che non possono essere raggiunti con i consueti canali di intervento.

Questa iniziativa incontra la creazione parallela di uno spazio per eventi culturali presso la sala teatro della Struttura Residenziale “Via Bastioni”, ove è già attivo un programma di eventi afferenti al mondo della psichiatria e della psicologia.

Mario Ciccarelli, fotografo per passione, documenta i suoi viaggi in cerca dei contenuti universali, di emozioni che non hanno latitudini.

“Sostenersi” è un bisogno di ognuno, come documentano gli scatti dell’autore. Un omaggio all’operare in salute mentale che si fonda nella dimensione del prendersi cura dell’Altro accompagnandolo verso la ricerca di nuovi equilibri.