Sostegno e sapori, la quarta puntata di Grigliate Urbane.

Sostegno e sapori, il connubio perfetto quando parliamo di Griliate Urbane ed Ail Salerno. Il format ideato dai griller amatoriali, Massimo e Michela, ed Alfonso Maria Tartarone ospiterà, lunedì 12 aprile alle ore 21 sul canale youtube Sud Urban Grill, il Presidente dell’ Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma sezione di Salerno, Elvira Tulimieri. Un percorso, quello caratterizzato dal sostegno alla ricerca scientifica anche attraverso i sapori culinari della tradizione italiana, iniziato il 3 aprile scorso scegliendo le uova di Pasqua Ail. I Sud Urban Grill, in un appartamento in pieno centro città a Salerno utilizzando un particolare dispositivo progettato e realizzato proprio dai due griller amatoriali chiamato barbecue urbano, sperimenteranno per l’occasione la preparazione e cottura degli strozzapetri con pesto di pistacchi e mortadella. Un primo piatto ideale per apprezzare due sapori diversi ma complementari. Ad accompagnarne il gusto, “Suprema”: la birra artigianale prodotta nel cuore della Toscana a due passi da Firenze. In studio ed in cucina, a distanza e nel rispetto delle normative anti covid, ci saranno Alfonso Maria Tartarone, Massimo e Michela, soci dell’Associazione Italiana Cuochi Amatoriali e Professionisti (AICAP) e la voce narrante Nadia D’Amico. Il format “Grigliate urbane” sarà disponibile anche su www.grigliateurbane.it ed i canali social instagram e facebook, legati a i Sud Urban Grill ed Alfonso Maria Tartarone, sempre alle ore 21 ed a partire dal giorno successivo alla messa in onda.

Per informazioni e contatti

www.grigliateurbane.it

amtsudurbangrill@gmail.com