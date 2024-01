Sii Saggio, Guida Sicuro, la decima edizione, presentazione giovedì 11 alla Rai di Napoli

Il giorno 11 gennaio 2024 alle ore 11:00 nel foyer del Centro di produzione Rai Napoli – Via Guglielmo Marconi, 9 si terrà la Conferenza Stampa di presentazione della X Edizione del progetto sulla sicurezza stradale “Sii Saggio, Guida Sicuro”.

All’incontro parteciperanno Antonio Parlati, Direttore del Centro Produzione Rai di Napoli, Mario Morcone, Assessore alla Sicurezza Regione Campania, Franco Picarone, Presidente Commissione Bilancio Regione Campania, Carlo Marino, Presidente ANCI Campania, Nello D’Auria, Segretario ANCI Campania, Giuseppe Scanni, giornalista, scrittore, saggista e ideatore del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”, Ada Minieri, Vicepresidente Associazione Meridiani e Segretario Ordine Ingegneri Napoli, Roberto Fasanelli, Professore di Psicologia Sociale Università Federico II e Segretario Comitato Scientifico “Sii Saggio, Guida Sicuro” e Antonio De Iesu, Assessore alla Legalità e Sicurezza Comune di Napoli. Modera Gino Aveta, autore televisivo e radiofonico.

Il progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”, promosso dalla Regione Campania e attuato dall’ANCI Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani, si avvale della collaborazione e del patrocinio del Ministro dell’Istruzione e del Merito – USR Campania, dell’Università Federico II, delle Forze dell’Ordine e di Fondazioni e Associazioni di categoria, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio campano e degli atenei della regione Campania. La formazione dei giovani è un investimento per il futuro del Paese e l’azione di educazione stradale e sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” è in linea con le strategie di azione del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 e dell’EU Road Safety Policy Framework 2021-2030. “Sono passati dieci anni dalla nostra I edizione, dieci anni di intenso lavoro con i ragazzi e con le scuole, in cui abbiamo incontrato più di 30 mila studenti su tutto il nostro territorio”, ha spiegato Alfonso Montella, Presidente della Commissione Scientifica di #siisaggioguidasicuro.

Nel corso della conferenza stampa verrà presentato il progetto e il programma della premiazione del concorso di idee – Inventa una soluzione per la sicurezza stradale che si terrà al Teatro Mercadante – Piazza Municipio.

La Rai è presente alla manifestazione in partnership con Rai Isoradio, Rai Pubblica Utilità e il CTPV della sede di Napoli che ospita la conferenza stampa di presentazione.

La X edizione del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” sarà curata nella parte grafica da Walton Zed.