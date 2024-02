Si terrà venerdì 2 febbraio il consiglio generale della Cisl Salerno. Alla Camera di Commercio arriva il leader nazionale Luigi Sbarra per un focus sulla vertenza Fos Prysmian di Battipaglia

Venerdì 2 febbraio 2024, alle ore 9.30, il Consiglio generale della Cisl di Salerno si terrà presso il prestigioso salone di rappresentanza della Camera di Commercio (via Roma 29 – Salerno). Si tratta di un momento cruciale di confronto e pianificazione che vedrà la partecipazione del leader nazionale della Cisl, Luigi Sbarra.

L’incontro sarà un’occasione per discutere temi di rilevanza e interesse per i lavoratori, delineando strategie e azioni finalizzate a migliorare le condizioni lavorative e promuovere il benessere dei dipendenti. La presenza del segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, aggiunge valore all’importanza dell’evento, portando la prospettiva e l’esperienza di una figura chiave nel panorama sindacale.

Un punto centrale dell’agenda sarà la partecipazione di un gruppo di delegati della Fos Prysmian di Battipaglia. La loro presenza è fondamentale per dare voce alle specifiche esigenze e alle sfide affrontate dai lavoratori in quel contesto industriale.

La Cisl Salerno ribadisce il suo impegno nel rappresentare e difendere gli interessi dei lavoratori, promuovendo un dialogo costruttivo con le istituzioni e le aziende. “L’evento del 2 febbraio prossimo rappresenta un passo avanti nella costruzione di un ambiente lavorativo più equo e sostenibile. Sarà il momento anche per riaccendere l’attenzione sulla vertenza della Fos di Battipaglia. Non vogliamo che passi tutto sotto silenzio. In questo sappiamo che potremo contare sull’impegno del segretario Sbarra”, ha detto Marilina Cortazzi, segretaria generale della Cisl Salerno che coordinerà i lavori del Consiglio generale del sindacato provinciale il prossimo 2 febbraio.