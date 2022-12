Si accendono le Luci d’Artista venerdì 2.

Saranno accese venerdì 2 dicembre le Luci d’Artista di Salerno. La spettacolare esposizione d’arte luminosa nei parchi, piazze e strade cittadine durerà fino alla fine del mese di Gennaio 2023.

Numerose le novità di questa edizione con nuove installazioni e tanti eventi collaterali di cultura, spettacolo e shopping. Come fin dalla prima edizione, le lampade saranno a led a basso consumo energetico.

Luci d’Artista Salerno, organizzata dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania, è una delle manifestazioni più popolari ed attese d’Italia.

L’evento genera, oltre che un clima di festa ed allegria, importanti ricadute economiche ed occupazionali per il territorio.

Pur in assenza del calendario completo, nel corso della conferenza stampa sono state annunciati gli eventi organizzati in collaborazione con la Camera di Commercio e associazioni di categoria come Confcommercio, Cna e Confartigianato. Sul lungomare sarà installata la “Casa di Babbo Natale”, mentre in piazza sant’Agostino e nello spiazzo adiacente il Grand Hotel Salerno saranno allestiti gli stand di “Natale Insieme”. Due le iniziative di Confcommercio: “Fiabe d’Artista” e la rassegna jazz in piazza Portanova in due date. Il resto degli eventi sarà annunciato nei prossimi giorni.

Il sindaco Vincenzo Napoli ha assicurato che, nonostante i costi dell’energia, l’aumento effettivo sarà del 5%, compensato dall’indotto creato dall’evento. “L’assessore Ferrara – ha spiegato il sindaco – ha svolto un complesso lavoro di tessitura affinché l’evento venisse realizzato. Altri si sarebbero scoraggiati dopo la prima gara deserta, noi no. Il problema reale è che si sono accumulate una serie di difficoltà legate alla procedura di gara e di difficoltà concreta di approvvigionamento del materiale. La nostra è una scommessa vinta per tenere luci d’Artista a Salerno, che è un’iniziativa identitaria ed una speranza nel futuro. Il ringraziamento più grande va rivolto alla Regione, senza la quale nulla sarebbe stato possibile”. Il presidente del consiglio comunale, Dario Loffredo, ha invece sottolineato che “il montaggio, che una volta avveniva in 50 giorni, sarà garantito in appena 28 giorni”.

