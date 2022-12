Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, appuntamento domenica 4 al Museo di Pontecagnano.

Domenica 4 dicembre 2022, in occasione della prima domenica del mese con ingresso gratuito, il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano, in collaborazione con il Comune di Pontecagnano Faiano e l’Associazione Internazionale Pandora Artiste – Ceramiste, propone l’iniziativa Il Museo accessibile – Visioni Ri…abilitate, dedicata al tema dell’accoglienza e dell’accessibilità al patrimonio culturale ispirata allo slogan “un giorno all’anno tutto l’anno” per celebrare la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità.

La manifestazione vede il coinvolgimento dei volontari di Pandora Ability, progetto di promozione dell’aggregazione e dell’inserimento sociale di persone diversamente abili incentrato sull’insegnamento dell’arte della ceramica.

Il programma della giornata prevede un’intera mattinata dedicata ai laboratori didattici con i giovani di Pandora Ability e le artiste ceramiste di Pandora che insegneranno ai partecipanti a plasmare l’argilla e a creare piccoli manufatti artistici, promuovendo l’universo delle diverse abilità attraverso l’arte ceramica.