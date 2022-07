Serata di moda e solidarietà per i bambini dell’Ecuador.

Il giorno 1 luglio 2022 a Reggio Calabria, presso il locale Luna Ribelle si è realizzato un Casting di Modelle proveniente dalla Puglia, Sicilia e Calabria, maggiormente Over e di Mister tutti interessati ad una eventuale loro partecipazione a concorsi Internazionali.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Jasmin’s Cinema Moda And Dance in collaborazione dall’Organizzazione Miss Ecuador in Italia.

La sera del 2 luglio 2022, davanti ad un pubblico numeroso, presso l’Arena dello Stretto, si è realizzata una grande sfilata di Solidarietà per i bambini dell’Ecuador.

La serata ha avuto un grande successo, all’evento ha partecipato la padrona di casa come anfitrione “la bambina Jasmin MALAFARINA” Miss Baby Sanremo 2022, Miss Eurovision, Miss e Testimonial dei Concorsi Miss Baby Mondo.

All’evento sono stati Ospiti d’Onore la Sig.rina ODDO CAMACHO Amber, Miss Ecuador in Italia 2022, Sig.ra Giusy SCIRE’, Miss Integrazione in Italia 2021 -Special, il Sig. Pietro MONTALTO, Ambasciatore per la disabilità e la rappresentante dei Concorsi della Jasmin’s r la Sicilia Sig.ra Maria LUMINARIO, che è stata accompagnata dalle sue Miss.

Inoltre è intervenuto anche il Consigliere Comunale Sig. Mario CARDIA, punto di riferimento degli organizzatori, il quale ha evidenziato e rimarcato l’importanza di queste iniziative solidale e che sarà sempre al fianco degli organizzatori che si prodigano veramente tanto affinché eventi del genere mostrano che fare il solidale tra popoli si aiuta tanto.

La Sig. Giusy SCIRE’ si è fatta portavoce del Dott. Fabio BRANCATO del Centro Ortopedico Sant’Andrea di Palagonia (CT) per la donazione di nr. 100 paia di occhiali da lettura, nr. 20 paia di stampelle e una somma in denaro raccolta presso il Centro Ortopedico e che è stata consegnata alla Sig.ra Alexandra MORENO.

Due modelle, hanno indossato e sfilato dei vestiti “Casual”, in ricordo dello Stilista Ecuadoriano Sig. Ugo WILSON, abiti di sua creazione, il quale collaborava da diverso tempo con l’Organizzazione Miss Ecuador in Italia e che purtroppo ci ha lasciato per questa pandemia.

Altre modelle hanno indossato e sfilato due abiti “Eleganti” creati e realizzati dalla Stilista Ecuadoriana Isabel ALVAREZ.

La serata è stata condotta dal Sig. Vincenzo PAGANO e dalla Sig.ra Cettina CRUPI, le riprese sono state curate dal Sig. Tony VERO e saranno trasmesse su RTV, mentre ad immortalare i momenti più belli della serata sono stati i fotografi Sigg. Antonino SPURIO e Antonio MACHEDA.

Al termine della serata si è sottoscritto un Gemellaggio tra la Sig.ra Silvia NASUTI, Presidente dell’Associazione Jasmin’s Cinema Moda And Dance con sede in Reggio di Calabria e la Sig.ra Alexandra MORENO, Presidente dell’Associazione Ñaño – Onlus con sede a Parabiago (MI) in Via San Giuseppe nr. 29 ed in questa circostanza da parte della Sig.ra NASUTI Silvia è stata consegnata una busta con il denaro raccolto tra il numeroso pubblico presente che sarà donato hai bambini di un Fondazione in Ecuador.

Inoltre nei giorni precedenti è stata effettuata una raccolta di abiti che verranno spediti a Milano e successivamente saranno inviati in Ecuador unitamente agli occhiali da lettura e le stampelle.