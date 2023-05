Semifinali playoff. Finisce in parità tra Pontinia e Jomi, giochi apertissimi per il match alla Palumbo.

Un pari giusto chiude gara 1 di semifinale playoff al PalaSport Marica Bianchi tra Pontinia e Jomi Salerno.

Dopo un match condotto sul filo dell’equilibro, restano, così, apertissimi i giochi tra le due

formazioni che torneranno a sfidarsi a Salerno il prossimo sabato 6 maggio.

Lauretti Matos apre le marcature dopo il primo minuto di gara, la Jomi passa così subito in vantaggio, costringendo le laziali a restare a secco di gol per i primi minuti del match.

Il Pontinia, infatti, si sblocca dopo solo 4 minuti: è Radovic (al terzo tentativo) a realizzare

il gol del pareggio. È un primo quarto di grande equilibro con le squadre di Ancona e Laera che si studiano e tengono il risultato inchiodato sul pari: al minuto 12, infatti, sul tabellone c’è il 4 – 4 che fotografa un match combattuto tra le due formazioni.

È nel secondo quarto che, però, la Jomi viene fuori, costruendo a 12 minuti, dalla

fine il massimo vantaggio con la rete del + 5 realizzata dall’ottima Ramona Manojlovic.

Il secondo tempo si apre sulla scia della frazione precedente, chiusa per la Jomi Salerno avanti di 3. Il calo fisico, a causa delle poche rotazioni effettuate da mister Francesco Ancona, però condiziona il prosieguo della gara. Energie che iniziano a mancare e qualche errore di troppo nelle conclusioni, consentono alle padrone di casa di venire fuori col pareggio arrivato dopo 8 minuti dall’inizio della seconda frazione e firmato dall’ex di turno Gomez.

Nessuna delle due formazioni riesce però a mettere la marcia giusta per ingranare e la

gara prosegue in estremo equilibrio. Col Pontinia avanti di 1 a tre minuti dalla conclusione, è vicecapitano della Jomi Salerno Ilaria Dalla Costa a firmare la rete del pari al 28esimo. Matos fallisce l’occasione di passare in vantaggio ed il match si chiude sul risultato di 26 – 26.

Tutto apertissimo, dunque, con la gara del prossimo sabato 6 aprile, in programma alle 18.30 alla Palumbo di Salerno, a decidere la squadra finalista.

“Abbiamo giocato un primo tempo in equilibrio poi nel secondo quarto siamo riusciti a dare un primo stacco per poi farci riprendere nel secondo tempo. Probabilmente abbiamo accusato un calo fisico perché la coperta, per quanto ci riguarda era corta. Non abbiamo fatto rotazioni, era assente anche il capitano Napoletano e questo non ci ha consentito

di avere i cambi sulle ali costringendoci ad adattare delle giocatrici. ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona –”. Da parte nostra, posso dire che abbiamo scagliato diverse conclusioni, il Pontinia, invece, ha fatto la partita che doveva fare, in casa propria e

con il pubblico a sostegno. Quello che c’è di positivo è il pareggio, gara 3 non è più completata e quindi la pratica si concluderà sabato.

Questo, ovviamente, vale per noi ma anche per loro. Questo risultato lascia tutto aperto e non dobbiamo giocarcela assolutamente, avendo il grande vantaggio di giocare gara 2 davanti al pubblico della Palumbo”.

Cassa Rurale Pontinia – Jomi Salerno 26 – 26 (13 – 16)

Cassa Rurale Pontinia: Ramazzotti, Manzo, Podda (K) 3, Scorsini, Conte (K) 3, Colloredo 3, Sitzia, D’Ambrosio, Cialei, Apuzzo, Notarianni 2, Geminiani, Panayotova 4, Radovic 7, Gomez 3, Crosta 1.

All. Antonj Laera

Jomi Salerno: Stellato, Dalla Costa (K) 7, Rossomando 5, Avagliano, Squizziato 4, Formato, Cirino, Di Giugno, Stettler, Bajciova, Manojlovic 7, Chianese, Pereira, Lauretti Matos (VK) 3.

All. Francesco Ancona

Arbitri: Fato, Guarini

Commissario: Visciani