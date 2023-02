Segni Distintivi, recital al Teatro Arbostella venerdì 10.

Si terrà venerdì 10 febbraio alle ore 21, il recital musicale dei Segni Distintivi, il duo composto da Angelo Forni e Fabio Sgrò.

Si tratta di una serata dove i due cantautori, uno di Salerno e l’altro di Roma, si racconteranno al pubblico anche attraverso le loro canzoni, alcune di queste inedite e che faranno parte del nuovo album, di prossima uscita.

Accompagnati da Pasquale Faggiano alla tastiera e da Davide Cantarella alle percussioni, Angelo e Fabio, dunque faranno un viaggio fatto di musica e parole. Un viaggio dove racconteranno dei loro amori, delle loro passioni, dei sogni e dei desideri, ma anche di attualità di fatti e vicende che ci accomunano tutti e che nel bene o nel male hanno lasciato un segno in ognuno di noi. E così si andrà da “La pagella”, ovvero la storia del piccolo migrante morto in mare con la pagella cucita nella tasca della giacca al “Sorriso di Willy”, il giovane adolescente ucciso da un branco di bulli senza un perchè, passando per “Stregoni e dragoni” brano che analizza la situazione politico-economica che stiamo vivendo a “Desdemona non torna” ovvero un messaggio contro la violenza sulle donne.

I biglietti per assistere al concerto si potranno acquistare al costo di euro 10 direttamente al Botteghino del Teatro Arbostella di Salerno.