Scena Teatro, il nuovo Anno Accademico tra i festeggiamenti del ventennio, appuntamenti nella capitale e lo stage al Diocesano.

Scena Teatro riapre i battenti della propria accademia formativa, dopo la brevissima pausa estiva.

Un grande anno di festeggiamenti attende il regista Antonello De Rosa ed i suoi numerosissimi allievi, nel ventennio dalla nascita di Scena Teatro.

L’anno accademico 2022/2023 di Scena Teatro Salerno è pronto ad alzare nuovamente il sipario. Anche nel cuore della città vecchia, precisamente presso il Museo Diocesano San Matteo, dove mercoledì partirà uno stage intensivo sulla tragedia greca guidato da Antonello De Rosa e Margherita Rago.

Da ieri invece, 5 settembre, presso il quartier generale dell’auditorium del centro sociale, le classi già immatricolate hanno ripreso la loro formazione- nella squadra docenti quest’anno oltre De Rosa ed Antonella Valitutti, anche l’attrice Margherita Rago. Un laboratorio senza barriere, dai cinque ai novantanove anni, pronto ad accogliere anche i diversamente abili. Senza dimenticare, al termine della pausa estiva, i progetti che riguardano il sociale e di cui Antonello De Rosa né è esperto accreditato, con in primo piano Croce Rossa Roma, con il teatro di riabilitazione sociale ed i centri U.I.L.D.M. di Salerno con il teatro-terapia. “Scena Teatro riparte alla grande, in questo nuovo anno accademico ci saranno grandi festeggiamenti per i vent’anni di Scena Teatro” – afferma il direttore artistico di Scena Teatro, Antonello De Rosa – “ vi aspetto per le lezioni di prova gratuite, gli open day, dal 26 al 30 di settembre. Lezioni gratuite con inizio alle ore 17 per i bambini, alle 18 per gli adolescenti, alle 19 per i ragazzi ed alle 20.30 per gli adulti.”