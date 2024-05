Scaramantica da Tales & Bags fino a domenica 26

Si svolgerà oggi dalle ore 17.00 fino a domenica 26 la mostra di ceramica indetta da MEMO Design Italy ed ospitata da TALES & BAGS in via Giovanni Ruggi D’Aragona 27/29 – Salerno.

Un ulteriore appuntamento con l’arte che, l’atelier offre alla cittadinanza. Questa volta a fare da padrona la ceramica, originale, di MEMO DESIGN ITALY che per la sua peculiare predisposizione all’oggettistica “da rituale” prende il nome di SCARAMATICA – Memo Design Italy è l’affascinante laboratorio in cui l’arte incontra la tradizione in maniera eclettica e giocosa.

Ogni pezzo di ceramica racconta una storia antica, intrecciata con un tocco di ironia contemporanea.

Ogni oggetto, plasmato con cura è predisposto all’apporto di energia positiva. L’emblema dell’oggetto più richiesto è Farfallum: in molte società antiche, il fallo è stato associato alla fertilità, alla vitalità e all’energia maschile. È stato spesso considerato un amuleto di buona sorte e protezione contro il male. In molte culture, è stato anche considerato un simbolo di potenza e forza.

Nella mitologia greca, ad esempio, il fallo era associato al dio Priapo, simbolo di fertilità, e veniva spesso utilizzato per scopi protettivi. Allo stesso modo, nel folklore romano, venivano utilizzate rappresentazioni falliche come talismani per proteggersi dal malocchio e dalle energie negative. Una serata d’arte e positività quella che attende il pubblico salernitano e non solo.