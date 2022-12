Venerdì 30 dicembre alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni verranno distribuiti indumenti invernali alle persone che ne hanno bisogno.

Si tratta di una distribuzione totalmente gratuita di indumenti invernali (cappotti, maglioni, ecc.) destinata ai bisognosi.

La prima giornata di distribuzione è prevista per la giornata di Venerdì 30 Dicembre presso i locali della sede in Salerno Via Raffaele Cantarella 1/N, zona Pastena a 3 minuti dal Centro Sociale.