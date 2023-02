Scafati, Gambino indica Salvati candidato sindaco per il centrodestra.

dal Commissario Provinciale di Fratelli d’Italia Alberico Gambino riceviamo e pubblichiamo

In relazione alle prossime elezioni comunali della città di Scafati, su proposta del consigliere regionale, On. Nunzio Carpentieri e dal vicecoordinatore regionale Giuseppe Fabbricatore,e delle consultazioni con il Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale l’ On. Edmondo Cirielli e con il coordinatore regionale, Sen. Antonio Iannone, comunico di incaricare il dott. Cristoforo Salvati come candidato sindaco, previa la presentazione in una settimana di una proposta di progetto di coalizione e di liste collegate a suo sostegno .