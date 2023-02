Sanità, Iannone (FdI): al Ruggi morti ogni giorno, chiederò a ministro Schillaci invio ispettori.

“Non si può tollerare quello che accade all’ospedale Ruggi di Salerno. Chiederò al Ministro Schillaci di inviare gli ispettori perché le morti sono all’ordine del giorno. Avevo già prodotto una interrogazione per la morte di un sessantottenne giunto in ospedale e morto dopo otto ore di attesa; altri casi si sono verificati e quello della morte di una sessantunenne in ginecologia è solo l’ultimo in poco tempo. È evidente che esiste un grave problema al Ruggi ma De Luca e suoi uomini del PD fischiettano mentre le persone muoiono. Non è possibile restare a guardare questa ecatombe. Sto preparando un dossier con tutti i casi da consegnare al Ministro della Salute”.

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Parlamentare del collegio di Salerno.