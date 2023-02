Superenalotto, centrato il jackpot da 371 milioni, la schedina vincente è un sistema diviso in 90 quote da 5€, ognuno ha vinto 4 milioni.

È stato centrato il 6 dei record al Superenalotto.

Vinti 371 milioni di euro, il jackpot più alto al mondo.

Ecco la combinazione vincente: 1,38,47,52,56,66 Numero Jolly: 72 Numero Superstar: 23

La vincita è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi in 90 schede. Ogni vincitore vince circa 4 milioni di euro. Quella di stasera è la prima vincita del 2023, la più alta nella storia del gioco e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali. Il 6 mancava all’appello dal 22 maggio del 2021 quando furono vinti 156 milioni di euro a Montappone, borgo in provincia di Fermo

‘Briciole’, per così dire, rispetto all’attuale primato, che toglie lo scettro di jackpot più alto di sempre ai 209 milioni vinti nel 2019 a Lodi.

Sul gradino più basso del podio ci sono invece i 177 milioni vinti ancora una volta con un sistema. Nei suoi 25 anni di storia, il Superenalotto ha distribuito in totale 125 jackpot, diventando in un quarto di secolo un fenomeno popolare in tutta Italia. Nelle prime 5 vincite, in tre casi la sestina dei sogni è stata realizzata con una sola schedina da 2 o 3 euro. Tra le regioni più premiate la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall’Emilia Romagna con 13. Puglia appena fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9. Sono invece tre le regioni in cui non è mai realizzato un 6: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Molise. Tra le città, Roma è quella in cui sono stati realizzati più jackpot, ben 10, per un totale di oltre 132 milioni. Seguono Sassari, con 5 jackpot del valore totale di 111 milioni di euro, mentre altri 111 milioni di euro sono stati centrati a Napoli, con 4 montepremi centrati. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. I vincitori avranno tempo 90 giorni per poter riscuotere la vincita, mentre il pagamento sarà accreditato al 91° giorno dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

Da venerdì, intanto, si potrà cominciare a puntare la nuova sestina dei sogni.

E’ stata la Campania la regione regina del ‘6’ dei record – segnala l’agenzia Agimeg – centrato questa sera. Ben 14 infatti le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate in Campania.

Il record nazionale appartiere al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, in provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro.

Ecco come si sono distribuite – sottolinea Agimeg – le vincite, ognuna del valore di 4.123.704,71 euro, nelle regioni italiane:

Campania 14

Friuli Venezia Giulia 9

Sicilia 9

Calabria 9

Marche 7

Lazio 7

Lombardia 7

Puglia 7

Liguria 4

Piemonte 4

Emilia Romagna 4

Toscana 3

Veneto 2

Abruzzo 2

Trentino Alto Adige 1

Umbria 1

Senza vincite Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e la Sardegna.

Ecco il dettaglio delle vincite

Numero quote Ricevitoria Indirizzo

6 BAR PARADISO DI STELLE VIA APPIA 197 199 ATRIPALDA (AV)

5 BAR ALLA TERRAZZA VIA PORDENONE 45 CODROIPO (UD)

5 DOLCE FORNO VIA MAININI SNC MONTECASSIANO (MC)

3 EDICOLA PIAZZA CAVOUR ANGOLO VIA DEI MILLE SNC LA SPEZIA (SP)

3 BAR BEVUTO DI CATALANO CARMELINO VIA BEVUTO 16 TERMINI IMERESE (PA)

3 TABACCHI NUVOLI PIAZZA KENNEDY 14 18 PALESTRINA (RM)

2 FUMI E PROFUMI VIALE FRIULI 5 CORMONS (GO)

2 TABACCHI BENEDETTO VIA COLOMBO 201 CROTONE (KR)

2 PRIMUS CAFE CORSO ITALIA 49 SANT’ANTIMO (NA)

2 BAR PASTICCERIA DOLCI SFOGLIE VIA DEI PINI 56 CASAL VELINO (SA)

2 TABACCHI CASTALDO VIA OBERDAN 69 71 AFRAGOLA (NA)

1 TABACCHERIA ARCOBALENO VIA DEL LAGACCIO 66 GENOVA (GE)

1 TABACCHI STADIO VIA NOVARA 123 MILANO (MI)

1 SISAL ENTERTAINMENT SPA VIA U. BASSI 6 MILANO (MI)

1 CAFE’ CENTRAL STATALE 31 ALESSANDRIA 165 CASALE MONFERRATO (AL)

1 EDICOLA CARTOLERIA VIA TORINO 38 CAREMA (TO)

1 TABACCHERIA LANTERI CLAUDIO PIAZZA MATTIROLO 15 C TORINO (TO)

1 BAR H VIA SOSPELLO 146 TORINO (TO)

1 TABACCHERIA FRANCESCA VIA CIMABUE 2 B PIOLTELLO (MI)

1 TABACCHERIA DEL DOMM VIA DOGANA 1 MILANO (MI)

1 EDICOLA TABACCHI VIA ALCIDE DE GASPERI 22 A ROVETTA (BG)

1 BAR EDICOLA STAZIONE LARGO MATTEOTTI 2 3 TOSCOLANO-MADERNO (BS)

1 BAR TABACCHI CA’ ROSSA VIA 5 GIORNATE 1716 CARONNO PERTUSELLA (VA)

1 TABACCHERIA VIA ROMA 47 VILLAFRANCA PADOVANA (PD)

1 CASONATO DIEGO VIA DEI MILLE 318 A ROVIGO (RO)

1 ALBA CHIARA VIA ORIANI 8 A TRIESTE (TS)

1 TABACCHERIA CORBO BRESSANI MARA PIAZZA ALDO MORO 5 ATTIMIS (UD)

1 EDICOLA GIACOMI VIA DIAZ 63 BOLZANO (BZ)

1 FABLE S.R.L. VIA DEMETRIO TRIPEPI 124 REGGIO DI CALABRIA (RC)

1 TABACCHI N 16 VIA PO’ 31 D CATTOLICA (RN)

1 TABACCHERIA GUALANDI MARCELLO VIA GORDINI 24 2 VALSAMOGGIA (BO)

1 BERNARDI SARA VIA MONARI 14 VERGATO (BO)

1 TABACCHERIA MAGNANINI VIA GIOVANNI XXIII 105 CARPI (MO)

1 INTERNO 44 VIA ANITA GARIBALDI 44 GROSSETO (GR)

1 TABACCHERIA MERZI VIA MATTEOTTI 60 FABBRICO (RE)

1 EDICOLA GIANNELLI VIA L. DA VINCI SNC SNC BORGO SAN LORENZO (FI)

1 BAR PLINIO VIA ARETINA 135 137 PONTASSIEVE (FI)

1 TABACCHI BOVALINO MICHELE VIA GIOVANNI ALESSIO 1 CITTANOVA (RC)

1 GRAN CAFF MARIANIELLO PIAZZA COTA 38 PIANO DI SORRENTO (NA)

1 DAGEST SRLS STATALE S.S. 7 KM. 632 176 SN MASSAFRA (TA)

1 BAR TABACCHI MICUNCO VIA BRIGATA BARI 11 E BARI (BA)

1 RICEVITORIA VIA DANTE 198 BARI (BA)

1 BAR TABACCHI VIA PARRILLI 8 BARLETTA (BT)

1 TABACCHERIA IMPAGNATIELLO VIA FRANCESCO CRISPI 26 FOGGIA (FG)

1 RIVENDITA TABACCHI GALIERI VIA TARANTO – LECCE 39 FRAGAGNANO (TA)

1 BAR MEDITERRANEO VIA EUROPA 201 203 205 TARANTO (TA)

1 CAFFE’ MERAVIGLIAO STATALE 106 BIVIO MARINA DI STRONGOLI SNC STRONGOLI (KR)

1 TABACCHI DURANTE VIALE DEI MILLE 166 LAMEZIA TERME (CZ)

1 BAR DE CHIARA VIA KENNEDY 140 RENDE (CS)

1 TABACCHI BATTAGLIA CORSO VITTORIO VENETO 86 RAGUSA (RG)

1 SISAL MATCH POINT VIA TOMMASO CAMPANELLA 204 CATANZARO (CZ)

1 KROTON BAR VIA V. VENETO 104 CROTONE (KR)

1 BAR MARACANA’ VIALE S. MARTINO IS.12 403/07 MESSINA (ME)

1 TABACCHI VIA GAETANO LA LOGGIA 186 A PALERMO (PA)

1 TABACCHI RANDAZZO VIA FALCONE E BORSELLINO 39 MARINEO (PA)

1 TABACCHI VIALE E BERLINGUER 1 SOMMATINO (CL)

1 TABACCHI CORSO VITTORIO EMANUELE 256 VILLABATE (PA)

1 PITTI BAR RICEVITORIA VIA ERASMO GATTAMELATA 87 89 ROMA (RM)

1 TABACCHI GIOCHI E SERVIZI VIA II GIUGNO 7 CIAMPINO (RM)

1 TABACCHERIA DE SANTIS VIA ROMA 80 PIGNATARO INTERAMNA (FR)

1 GOLD CAFFE’ VIA ROMANA 71 CITTA’ DI CASTELLO (PG)

1 BAR ROSENGARTEN VIALE DELLO SPORT 8 FIUGGI (FR)

1 BANCO LOTTO VIA ELPIDIENSE SUD 40 MONTEGRANARO (FM)

1 BAR NATALE VIA DEL CIRCUITO 161 PESCARA (PE)

1 BAR BELVEDERE PIAZZA LUCA DA PENNE 27 28 PENNE (PE)

1 CARTOLERIA ARENA GIOCHI E SERVIZI VIA DOMENICO FONTANA 183 NAPOLI (NA)

sb/AGIMEG