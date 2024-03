Sanità, Asl Salerno precisa su Case della Comunità

In riferimento alla recente presentazione del nuovo Atto Aziendale, si precisa che, per l’ASL Salerno, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e gli atti di programmazione della Regione Campania hanno previsto una specifica misura d’intervento per la salute, la Missione 6, che destina un finanziamento sulla M6C1 – “Componente 1: potenziamento e realizzazione di strutture territoriali supportate da una rete di prossimità e dallo sviluppo della telemedicina”.

Questa misura è destinata a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), al potenziamento dell’assistenza domiciliare, allo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari.

Con la Deliberazione n. 1089 del 25 agosto 2022, l’ASL Salerno ha recepito la programmazione degli interventi per l’attuazione del PNRR “Missione 6 – Componente 1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza territoriale sanitaria” sul territorio di competenza della ASL Salerno, confluiti nel documento “Contratto istituzionale di sviluppo” tra Ministero della Salute e Regione Campania.

Come rappresentato nel corso degli incontri per la presentazione della proposta del nuovo Atto Aziendale della ASL Salerno, con il Collegio di Direzione, con le Organizzazioni sindacali e con i Sindaci le strutture territoriali che l’ASL Salerno dovrà realizzare entro il 2026, previste dal CIS, sono:

n. 8 Ospedale della Comunità

n. 33 Casa della Comunità

n. 13 Centrale Operativa Territoriale (COT)

Quanto sopra anche al fine di meglio specificare quanto riportato in alcune sedi in merito alla previsione delle Case della Comunità.

Si riportano di seguito le cartine che localizzano sul territorio provinciale tutti gli interventi: