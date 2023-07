Salerno Danza Festival, gli ultimi appuntamenti ad Ascea

Volge al termine Salerno Danza Festival, edizione 2023 edizione 2023 dell’evento dedicato ai linguaggi della danza contemporanea.



Venerdì 28 luglio al Giardino degli Ulivi di Ascea tocca alla Compagnia vietnamita Arabesque Dance Company in “Kliselamef (femalesilk) e melting”.

L’identità delle donne vietnamite è sempre il duro lavoro e le difficoltà, perché sono sempre forti per superare tutte le sfide della vita, non importa quanto dura sia la vita. Diversamente dal loro aspetto morbido e debole, sono flessibili, forti, resistenti, duri e persistenti.

Poi BorderlineDanza in “Invisible Patterns”, che ha debuttato questo inverno in Macedonia, della coreografa di fama internazionale Joan Van der Mast, coach e consulente di Laban Movement Analysis.

In scena una storia sul mondo invisibile dove desideri, realtà e coincidenze si sovrappongono. I passi traducono la magia della vita e di come la sincronia giochi un ruolo importante permettendo a persone, situazioni e tempo di intrecciarsi ed essere collegati in modo ordinato. Ed è proprio in quel momento che il mondo invisibile dell’intelligenza universale si rivela accanto al nostro mondo fisico tridimensionale.

Il 29 ultimo doppio appuntamento con Borderline in “Thread” di Susan Kempster: sei danzatori legati al filo (thread), inteso come metafora del modo in cui siamo tutti connessi e interdipendenti. La coreografa, australiana di nascita, ha danzato in diverse compagnie di Sydney, Tokyo, New York e Madrid: Cia, Karmen Larumbe, Carl Paris, Deborah Greenfield, Pablo Molero, Antonio Palazon e a Barcellona: attualmente vive a Londra dove insegna e produce spettacoli.

Interpreti: Adriana Cristiano, Giada Ruoppo, Alessia Muscariello, Luigi Aruta, Antonio Formisano, Pietro Autiero.

Subito dopo Interno 5 in “Cenabis bene”: un lavoro fatto di dettagli, di segni linguistici che si incontrano e si mescolano, ponendo sempre al centro della ricerca l’artista e la sua persona.

Salerno Danza Festival, ideato dal CDTM – Circuito Campano della Danza, è realizzato con il riconoscimento del MIC (che ha inserito Salerno Danza Festival nella sua programmazione triennale) e il sostegno di Regione Campania, ed è considerata tra le più qualificate e professionali del Sud Italia. Direttore artistico Luigi Aruta, giovane danzatore e coreografo.

INFO UTILI Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15. Per informazioni e prenotazioni: www.salernodanzafestival.net.