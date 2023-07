Salerno danza d’aMare: conclusa la XV edizione

Si è conclusa ieri, domenica 23 luglio la XV edizione di Salerno danza d’aMare. L’evento ha preso il via lo scorso 20 luglio presso il Centro Sociale di Salerno, dove moltissimi allievi e giovani danzatori provenienti da tutta Italia e dall’estero hanno avuto la possibilità di prendere parte al summer camp dedicato alla danza con stage, laboratori coreografici, workshop e audizioni, tenuti da maestri di fama internazionale, televisiva e teatrale.



Le intense giornate di danza si sono concluse sul palco del Teatro dell’Auditorium del Centro Sociale di Salerno con il Concorso Internazionale di danza alla presenza della giuria composta dai Maestri: André De La Roche, Kristina Grigorova, Oliviero Bifulco, Little Phil, Alessia landi che hanno assegnato premi non in denaro del valore di oltre 50.000 euro in borse di studio totali e parziali. I primi tre classificati di ogni sezione e categoria, sono stati premiati con Medaglia e Borse di Studio, dal quarto classificato in poi sono stati premiati con Borse di Studio. Nelle diverse sezioni e categorie, saranno assegnate le medaglie “TALENTO” e i premi speciali “INNOVAZIONE”, “ENERGIA”, “INTERPRETAZIONE”, “MUSICALITÀ”, “PRESENZA SCENICA”. Infine, i coreografi che hanno firmato la coreografia avente il voto di categoria più alto, hanno ricevuto la targa “TOP CHOREOGRAPHER”. Le scuole iscritte nelle diverse categorie hanno poi ricevevuto il premio “SHOW ON” e l’Attestato di Partecipazione firmato dai maestri in giuria. Ad aggiudicarsi il trofeo finale “SALERNO DANZA d’aMare” è stata l’esibizione “Carmen” della scuola Accademie di Ballet Classique di Avellino con l’insegnante Zelia Guarini.