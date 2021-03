Salernitana, pari a reti bianche con il Cosenza.

Pareggio senza reti tra Salernitana e Cosenza. Finisce 0-0 il match valevole per la ventottesima giornata della Serie B. I padroni di casa hanno cercato con maggiore continuità la via del gol senza però riuscire a capitalizzare. Kupisz e Carretta hanno avuto buone occasioni da rete ma alla fine il tanto atteso gol non è arrivato.

Un punto a testa, ma forse, guardando al film della gara, il pareggio finale sta meglio al Cosenza. Nella sfida che vedeva opposta la squadra di Roberto Occhiuzzi alla Salernitana, sono stati infatti i padroni di casa a fare la partita presentandosi più spesso dalle parti di Wladimiro Falcone. Cosenza che ha badato quasi esclusivamente a difendersi e che in rare circostanze ha messo insieme azioni potenzialmente pericolose. La strategia di Occhiuzzi ha pagato: il suo schieramento tattico ha concesso forse qualche conclusione di troppo ma alla fine ha annullato ogni tentativo portato avanti dalla Salernitana che in futuro dovrà solo aggiustare un po’ la mira.