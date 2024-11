Salernitana, Martusciello out

La sconfitta di ieri contro il Bari è fatale per Giovanni Martusciello, l’allenatore della Salernitana è stato esonerato.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Giovanni Martusciello. Il club ringrazia sinceramente il tecnico per l’impegno, la professionalità, la dedizione quotidiana e l’attaccamento dimostrati fin dall’inizio della sua esperienza al servizio della causa. A mister Martusciello vanno gli auguri di un futuro professionale ricco di soddisfazioni”.

Quasi sicuro che verrà privilegiata la soluzione interna per la sostituzione di Martusciello, ovvero il ritorno di Stefano Colantuono, attualmente direttore tecnico dopo essere stato responsabile del settore giovanile.

Vincolato contrattualmente alla Salernitana fino al prossimo 30 giugno, Colantuono rinnoverebbe per un’altra stagione in caso di raggiungimento di determinati obiettivi, in primis la salvezza. Si tratta della sua quinta esperienza sulla panchina granata, la quarta da subentrante. Si attende solo il comunicato ufficiale che dovrebbe arrivare in giornata.