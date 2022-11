Salernitana Femminile, cuore e grinta a Rimini, pari con la Virtus Romagna.

Il primo squillo del match arriva al 2′ con Di Martino che defilata calcia di poco al lato. Una manciata di secondi dopo è D’Angelo a freddare la squadra di casa portando avanti le granata con un tiro che non lascia scampo all’estremo difensore romagnolo. Ospiti vicino al raddoppio al 3′ con Di Martino che ruba palla sulla trequarti ma trova l’opposizione in uscita di Faccani. Il duello si ripete al 4′ con la numero 14 ancora murata da Faccani mentre sul fronte opposto il diagonale di Tosi non inquadra la specchio della porta.

La Salernitana gioca bene muovendo palla a terra velocemente e mettendo in difficoltà le quotate romagnole. Un match dal ritmo gradevole vede al 7′ le padroni di casa cercare il pari ma Berti viene chiusa in angolo dalla retroguardia di Lanteri.

Al 12′, però, De Oliveira trova il varco giusto, rimettendo in corsa le sue, insaccando alle spalle dell’incolpevole Ianniello. Le padroni di casa prendono fiducia e si presentano davanti a Ianniello con Giuva, che sbaglia però il controllo finale, e Lombardelli, che trova i pugni del portiere granata al 15′.

La Salernitana si rivede al 16′ con il bolide di Di Martino, che si spegne di poco alto sopra la traversa. Occasionissima a tre dalla fine con D’Angelo che trova il piede di Faccani a negare la gioia del gol con Lisanti a mandare oltre la trasversale sulla respinta del numero 44 romagnolo.

Il team di casa in contropiede, poi, trova la scivolata provvidenziale di Di Martino che salva mettendo in angolo un cross molto insidioso con Ianniello prodigiosa sulla botta di Berti, con un guizzo a mano aperta con palla in corner. Nell’ultimo giro di lancette Giugliano becca il secondo giallo lasciando il campo in anticipo.

La ripresa

La Salernitana incomincia in inferiorità numerica per il rosso a Giugliano. Ianniello chiude sulle sortite offensive della Virtus Romagna che però trova sfogo quando Giuva porta avanti le locali. Il pari arriva subito grazie a Gonzales che al 4′ si invola sulla fascia trovando Di Martino che da buona posizione gira indisturbata per il 2-2. Le granata reagiscono trovando anche il tris, al 6′, con Di Martino che combina con Gonzales prima di trovare il giro giusto alla sua conclusione che, complice una deviazione, porta le ospiti sul 2-3.

La Virtus passa al portiere di movimento con De Oliveira a trovare l’opposizione di Ianniello e Berti a colpire il palo. Giugliano commette fallo in area concedendo il rigore, al 10′, alle romagnole che Guidi manda sul palo con Di Martino pochi secondi dopo a sfiorare la quarta rete sulla ripartenza granata.

La pressione delle padroni di casa, con la pedina in più di movimento, schiaccia le ospiti a difesa del gol di vantaggio con Lombardelli a trovare il 3-3 a 16′. Le virtussine mettono la freccia un minuto dopo con un bolide di Giuva che insacca trovando una traiettoria impossibile dalla distanza.

Dopo il doppio colpo è la Salernitana a passare al portiere di movimento con Faccani superlativa ad un minuto dal gong finale su Di Martino e Giugliano che però trova il 4-4 a 16 secondi dalla fine. Termina cosi con le due squadre a dividersi la posta in palio.