Salernitana: con Sella Personal Credit gli abbonamenti si possono acquistare a rate

Sottoscrivere l’abbonamento per la nuova stagione calcistica in Serie A della Salernitana, potendo pagarne il costo in 6, 10 o 12 rate mensili. L’iniziativa è possibile grazie all’accordo con Sella Personal Credit, la società del gruppo Sella specializzata nel credito alle famiglie, che consente ai tifosi di rateizzare il costo dell’abbonamento allo Stadio Arechi.

Per poter pagare a rate l’importo dell’abbonamento è sufficiente scaricare, compilare – indicando il numero di rate desiderato – e firmare il modulo, presente sul sito della Salernitana e ai botteghini dedicati, che dovrà essere inviato tramite mail, insieme a una copia della tessera sanitaria e di un documento di identità in corso di validità, al seguente indirizzo finanziamenti@ussalernitana1919.it. In breve tempo verrà dato riscontro all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta e si potrà firmare digitalmente il contratto semplicemente cliccando sul link ricevuto, inserendo il codice di sicurezza OTP inviato tramite SMS. Una volta completata la procedura di finanziamento, U.S. Salernitana procederà all’attivazione dell’abbonamento.

Venerdì 14 luglio dalle 15 alle 20 la succursale di Salerno di Piazza Antonella Russo 8, inaugurata a inizio anno, resterà inoltre aperta per agevolare i tifosi che vogliono usufruire della rateizzazione. Il personale di Sella Personal Credit e di Banca Sella sarà infatti a disposizione per fornire supporto operativo nella compilazione del modulo e per completare correttamente il processo per richiedere il finanziamento per l’acquisto dell’abbonamento