Ravello Festival, weekend nel segno della grande musica classica

Fine settimana da non perdere, il prossimo, al Ravello Festival. Il cartellone della 71esima edizione, dopo i sold out dei due primi concerti, propone una tre giorni sinfonica con il ritorno a Ravello dell’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala diretta da Fabio Luisi (venerdì 14 luglio, ore 20) e i debutti del direttore colombiano naturalizzato austriaco Andrés Orozco-Estrada, di una delle più importanti orchestre tedesche, i Münchner Philharmoniker affiancati dal pianoforte solista di Lukas Sternath (sabato 15 luglio, ore 20) e dell’ensemble orchestrale specializzato nelle interpretazioni barocche e classiche Il Pomo d’Oro con il suo direttore Maxim Emelyanychev (domenica 16 luglio, ore 20). Questi due ultimi appuntamenti sono un’esclusiva per l’Italia.

Il Ravello Festival si conferma, anche con questi concerti, tappa dei grandi circuiti musicali internazionali.

La prima bacchetta a salire sul podio del Belvedere di Villa Rufolo è Fabio Luisi, nome tra i più prestigiosi nel panorama musicale internazionale, direttore musicale della Dallas Symphony Orchestra, direttore principale della Orchestra Sinfonica Nazionale Danese, direttore emerito dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore principale della NHK Symphony Orchestra di Tokyo e direttore onorario del Teatro Carlo Felice di Genova, sua città natale. Già Direttore Principale del Metropolitan di New York, l’anno prossimo con la sua orchestra americana presenterà il ciclo completo Der Ring des Nibelungen di Wagner in forma di concerto, evento mai realizzato prima da nessuna orchestra statunitense. Il programma a Ravello prevede L’oiseau de feu – Suite dal balletto op.20 (versione 1945) di Igor Stravinskij e la sinfonia n.5 in mi minore, op.64 di Petr Ilic Cajkovskij.

È invece un debutto nella Città della musica quello del maestro Andrés Orozco-Estrada, appena nominato Direttore Principale dell’Orchestra Nazionale della RAI. Direttore Musicale dal 2014 al 2022 della Houston Symphony Orchestra e Direttore Principale dell’Orchestra Sinfonica di Vienna dal 2020 al 2022, a partire dalla stagione 2025/26, assumerà anche la carica di Direttore Musicale della città di Colonia e di Kapellmeister della Gürzenich Orchestra.

Il Maestro dirigerà i Münchner Philharmoniker, prestigiosissima orchestra tedesca fondata nel 1893, in un programma che si apre con Wagner e l’Ouverture del Tannhäuser per proseguire con il Concerto per pianoforte in la minore, op.16 di Edvard Grieg, il Don Giovanni, op.20 di Strauss e l’Ouverture-fantasia in si minore da Romeo e Giulietta di Cajkovskij.

Altra esclusiva per l’Italia è il concerto dell’orchestra il Pomo d’oro che arriva a Ravello con il suo direttore principale, Maxim Emelyanychev, nome tra i più interessanti che recentemente si sono affacciati alla ribalta internazionale. Il Pomo d’oro è caratterizzato da un’autentica e dinamica interpretazione delle opere e delle composizioni strumentali del periodo barocco e classico. Il nome dell’ensemble si riferisce all’opera di Antonio Cesti dell’anno 1666 composta per le celebrazioni nuziali dell’imperatore Leopoldo I e Margherita Teresa di Spagna. Da non trascurare l’azione a sostegno dei profughi che svolge l’orchestra con il progetto umanitario “El sistema Grecia”, volto a fornire educazione musicale gratuita ai bambini nei campi profughi greci. Il programma della serata è mozartiano, e prevede l’esecuzione di tre sinfonie, Sinfonia n.1 in mi bemolle maggiore per orchestra, K 16, Sinfonia n.35 in re maggiore “Haffner”, K 385, Sinfonia n.36 in do maggiore “Sinfonia di Linz”, K 425. Ricordiamo che la Fondazione Ravello promuove la musica tra i giovani under 25 mettendo a disposizione biglietti a tariffa agevolata (10 euro) per tutti gli eventi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il Ravello Festival è sostenuto dalla Regione Campania e dal MiC.

www.ravellofestival.com | Tel. 089 858422 | boxoffice@ravellofestival.com

Venerdì 14 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala

Direttore Fabio Luisi

Posto unico € 50

Programma

Igor Stravinskij

L’oiseau de feu – Suite dal balletto op. 20 (versione 1945)

Petr Ilic Cajkovskij

Sinfonia n.5 in mi minore, op.64

Sabato 15 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Münchner Philharmoniker

Direttore Andrés Orozco-Estrada

Lukas Sternath, pianoforte

In esclusiva per l’Italia

Posto unico € 50

Programma

Richard Wagner

Tannhäuser, Ouverture

Edvard Grieg

Concerto per pianoforte in la minore, op.16

Richard Strauss

Don Juan (Don Giovanni), op.20

Petr Ilic Cajkovskij

Romeo e Giulietta, Ouverture-fantasia in si minore

Domenica 16 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Il Pomo d’Oro

Direttore Maxim Emelyanychev

In esclusiva per l’Italia

Posto unico € 50

Programma

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia n.1 in mi bemolle maggiore per orchestra, K 16

Sinfonia n.35 in re maggiore “Haffner”, K 385

Sinfonia n.36 in do maggiore “Sinfonia di Linz”, K 425