I media del Messico, sia giornali che televisioni, ne sono certi: il portiere della nazionale, il 37enne Guillermo Ochoa che con ‘el Tri’ ha preso parte a cinque mondiali (ma è sceso in campo solo in tre, dal 2014 al 2022), ha deciso di non rinnovare il contratto con il Club America e si trasferirà invece in Italia, alla Salernitana, firmando un contratto di sei mesi con opzione per la stagione successiva.

Il giocatore dovrebbe partire per l’Italia subito dopo il Natale. (ANSA).