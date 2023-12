Salernitana, col Milan impresa solo sfiorata

Un gol di Jovic al 90′ evita al Milan il ko in trasferta con la Salernitana. Sotto gli occhi di Ibrahimovic in tribuna all’Arechi nella sua nuova veste di advisor, i rossoneri pareggiano 2-2 nell’anticipo della 17/a giornata di Serie A. I ragazzi di Pioli passano in vantaggio con Tomori al 17′ ma subiscono la rimonta dei granata con i gol di Fazio e Candreva a cavallo dei due tempi. Ci pensa l’attaccante serbo a salvare il Milan che resta terzo in classifica con 33 punti, -8 dall’Inter e -4 dalla Juventus che domani possono allungare ancora. Alla squadra di Inzaghi resta l’amaro in bocca per l’impresa sfiorata e il punto conquistato non basta a lasciare l’ultimo posto in classifica a quota 9.

In avvio di match subito pericolosi i padroni di casa dopo 6 minuti. Prima ottima giocata di Tchaouna che invita Candreva al tiro al volo, murato dalla difesa. L’azione prosegue e arriva un altro pallone in mezzo per Dia che colpisce con l’esterno destro e chiama Maignan all’intervento in corner. Subito dopo però la squadra di Pioli prende in mano la partita e dopo due occasioni con Pulisic e Giroud passa in vantaggio al 17′: sugli sviluppi di una punizione, la palla dopo una deviazione diventa preda di Leao sulla destra, il portoghese la mette in mezzo e Tomori di testa sigla l’1-0.

Al 26′ progressione di Leao che si guadagna spazio e si invola verso l’area in posizione quasi centrale: palla in profondità per l’inserimento di Theo Hernandez, fermato da Costil in uscita bassa. Alla mezz’ora Candreva va al cross e trova la deviazione di Bennacer in area che testa i riflessi di Maignan: attentissimo il portiere rossonero che respinge il pallone. Al 33′ Milan scoperto in difesa e Salernitana che si trova con spazi interessanti in attacco: la palla viene scaricata a Candreva che rientra sul mancino e calcia dal limite, non trovando lo specchio della porta. Al 41′ buona manovra dei padroni di casa, palla bassa in mezzo di Candreva per Kastanos che riesce a prenderla in allungo in scivolata e costringe Maignan a una grande deviazione in angolo. Proprio dal corner arriva la rete dei campani: cross in mezzo e colpo di testa incrociato vincente di Fazio che fa 1-1.

Nella prima parte della ripresa è il Milan a tenere il pallino del gioco, cercando di aumentare la pressione offensiva con la Salernitana che regge senza particolari affanni. Al 16′ la prima occasione che si procura Loftus-Cheek: l’ex Chelsea è bravo a rientrare in area e costruirsi lo spazio per la conclusione mancina, Costil si distende e gli nega la rete. Al 18′ i granata ribaltano la partita. Con Tomori a terra per un problema muscolare, i padroni di casa recuperano palla e vanno in contropiede: palla allargata sulla destra per Candreva che calcia da fuori sul primo palo e ‘buca’ Maignan per il 2-1.

Al 22′ Mazzocchi vicino al tris. Schema da punizione della Salernitana che batte orizzontale per il destro dalla distanza, di prima intenzione, del terzino: Maignan la vede alla fine ma riesce a deviarla in corner. Poco dopo doppio cambio per Pioli che manda in campo Chukwueze e Jovic per Pulisic e Bennacer. Al 33′ Inzaghi risponde con un triplo cambio: fuori Mazzocchi, Kastanos e Tchaouna, dentro Bronn, Martegani e Jovane Cabral.

Al 37′ rossoneri a un passo dal pari: spunto di Leao sulla sinistra, cross in mezzo per il colpo di testa di Jovic, respinto dal portiere, poi sulla ribattuta altro tentativo ravvicinato e grande risposta ancora di Costil. Al 45′ arriva il pari. Ancora Jovic a segnare per i rossoneri: cross in mezzo, sponda di Giroud di testa e tiro al volo dell’ex viola che regala il 2-2 in extremis.

Il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo contro il Milan terminato 2-2, in programma allo stadio Arechi di Salerno e valido per la 17^ giornata di Serie A.

Che sensazioni le lascia questa partita?

“Il rammarico per un pareggio col Milan dice tutto. Dispiace per questi ragazzi, tra Bergamo e oggi abbiamo tenuto testa a due squadre forti e oggi avremmo meritato di vincere. Come avevo detto dopo Bergamo, se siamo questi ce la giochiamo con tutti”.

La squadra sta prendendo sempre di più il tuo carattere.

“Fin dal primo giorno, questa squadra mi ha seguito. Andava scacciata qualche paura, dopo Sassuolo e Lazio abbiamo avuto due battute a vuoto e nella settimana di Bergamo avevo visto che si respirava un’aria nuova. Dobbiamo trovare lo spirito di giocarcela anche col Milan, per poi mostrare questo spirito anche contro le squadre di apri livello. La squadra non si è scoraggiata, non era facile ribaltare il Milan e lo spirito mostrato dalla vecchia guardia deve essere da esempio. Contento per il presidente e i tifosi, che si meritano di veder combattere in questo modo”.

Avrà dei rinforzi dal mercato?

“Abbiamo una partita chiave contro il Verona, contro Atalanta e Milan avremmo meritato qualche punto in più e andremo a Verona a giocarcela, poi parlerò con la società. Mi sono fatto delle idee, mi sento stimato qua e voglio ripagare al più presto”.

Ha già sentito Sabatini?

“Non ci siamo ancora sentiti, prima dovevamo chiudere questa partita. Dispiace umanamente per chi è andato via, ma Sabatini lo conosciamo tutti. Sappiamo quello che ha fatto a Salerno e lo aspettiamo a braccia aperte”.