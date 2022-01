Sacerdoti non vaccinati, Monsignor Bellandi vieta di dare eucarestia.

Preti “no vax”: il pugno duro di Bellandi. Diktat dell’arcivescovo di Salerno – come titola, in apertura della prima pagina, il quotidiano “La Città” oggi in edicola – ai sacerdoti: proibito distribuire l’eucarestia durante la messa a chi non è immunizzato.

Una trentina di religiosi “segnalati” da fedeli e sindaci.

Stretta di Bellandi che, in una lettera inviata al clero salernitano lo scorso 4 gennaio, elenca quattro nuove rigorose disposizioni finalizzate a evitare, per quanto possibile, che proprio le chiese e le attività parrocchiali possano diventare luogo o occasione di contagio.