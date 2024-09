Ruggi, arrivate 4 nuove ambulanze

In data odierna, sono state consegnate 4 nuove ambulanze di tipo A, che sostituiranno quelle destinate alla dismissione, di proprietà dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Le ambulanze in questione sono fornite a noleggio con durata biennale e saranno destinate ai vari Presidi Ospedalieri Aziendali ( 2 al Fucito di Mercato San Severino, 1 all’ospedale Santa Maria Dell’Olmo di Cava de’Tirreni, 1 al Ruggi).

Nell’ambito del noleggio attivato, è previsto che il fornitore assicuri le caratteristiche tecniche e ogni garanzia richiesta dall’Azienda Sanitaria Salernitana, quali ad esempio la presenza in loco di officina specializzata, l’intervento in tempo reale h24, la sostituzione qualora fosse necessario.

Inoltre, entro l’anno in corso, sarà consegnata all’azienda, una ulteriore ambulanza per il Servizio Trasporto Urgenza Neonatale (S.T.E.N), per potenziare il già eccellente lavoro svolto dal personale di questo settore. Con tale ulteriore acquisizione sarà completato il parco di ambulanze che consentirà di garantire a utenti e operatori, condizioni ottimali per la tempestività degli interventi, la sicurezza e l’utilizzo di adeguate e moderne attrezzature a bordo.