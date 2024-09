Riaprono i Musei della Scuola Medica Salernitana

Dopo una breve chiusura causata dalla necessaria manutenzione dei vari impianti per la messa in sicurezza degli stessi, riaprono al pubblico, in tutto il loro rinnovato splendore, i Siti Museali della Fondazione Scuola Medica Salernitana.

E ciò accadrà domani, in occasione della Festa di San Matteo, Patrono della Città di Salerno, giorno di celebrazioni liturgiche e conviviali, nel cui contesto si potranno ammirare nuovamente le bellezze che i Musei contengono. Sabato 21 e domenica 22 settembre infatti, i siti del Museo Virtuale di Via Mercanti, e quello della Medicina e Chirurgia ‘Roberto Papi’, di Via Trotula, saranno aperti gratuitamente a tutti i fruitori che nella massima sicurezza, potranno ammirare la familiare ambientazione storica, nella quale si inseriscono la Spezieria del xv secolo, gli strumenti e le sostanze per le cure mediche, le riproduzioni e i video che illustrano il lungo e prestigioso percorso della Schola Salerni.’Ringrazio gli amici della Schola Salerni, che con abnegazione, spirito altruistico e di puro vontariato, stanno dando la possibilità ai turisti di tutto il mondo che si riversano nel nostro territorio, di ammirare le meraviglie dei Musei della Fondazione Scuola Medica Salernitana, dichiara il suo Presidente Dottore Enrico Indelli.

Dopo il successo ottenuto dall’ultimo e recente evento ‘Opulenta Salernum’, aggiunge Indelli, che ha ricevuto il plauso delle autorità amministrative del Comune e della Provincia di Salerno, i Musei appena riaperti, rappresenteranno sicuramente un ulteriore volano per l’economia della nostra città ricca di cultura, di arte e di storia e protagonista di un glorioso passato che l’ha contraddistinta nel tempo’.

In occasione della Festa di San Matteo, i suddetti Musei, resteranno aperti di mattina e di pomeriggio. Dal martedì successivo invece, seguiranno una nuova programmazione che è la seguente: dal martedì al giovedì apertura pomeridiana, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Il venerdì e il sabato per l’intera giornata( dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dalle ore 16 alle ore 19.00), la domenica invece, resteranno aperti al pubblico solo durante la mattina.