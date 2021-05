Rotary  e Comune di Salerno  insieme per la riqualificazione della  Palestra del Plesso Don Diana di Matierno  dell’Istituto San Tommaso d’Acquino di Salerno.

Una vera e propria riqualificazione della palestra polivalente del plesso Don Diana di Matierno, che fa parte dell’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Acquino di Salerno, diretto dalla professoressa Maria Ida Chiumiento, è stata attuata grazie a tre Club Rotary salernitani : “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dal dottor Dino Bruno, “ Rotary Club Salerno a.f. 1949”, presieduto dal dottor Rocco Pietrofeso, e “Rotary Club Salerno Picentia” presieduto dall’ingegner Antonio Vicidomini che hanno finanziato, insieme alla “Fondazione Rotary”, presieduta da Giancarlo Calise, e al “Distretto Rotary 2100”, presieduto da Massimo Franco, l’acquisto della pavimentazione in gomma della palestra e di varie attrezzature necessarie per praticare vari sport: dal basket alla pallavolo, dal calcetto alla pallamano, dalla ginnastica alla scherma. “ Siamo venuti a conoscenza delle necessità della scuola, grazie alla segnalazione del Presidente del Comitato di Quartiere Mimmo D’Amore e del socio rotariano Gianluca Vinciguerra e immediatamente abbiamo avviato il progetto di riqualificazione, coinvolgendo gli altri Club Rotary, la Fondazione, il Distretto e il Comune di Salerno” ha spiegato il Presidente Dino Bruno.

Alla messa in opera dei materiali ha pensato il Comune di Salerno che ha provveduto anche alla ripulitura degli spazi esterni e alla pitturazione interna, anche degli spogliatoi, come ha spiegato l’Onorevole Eva Avossa che sta seguendo l’ultimazione di tutti progetti iniziati nelle scuole salernitane: ” Come amministrazione avevamo in programma la ristrutturazione di questa palestra e grazie all’intervento del Rotary avremo la possibilità di ultimare gli altri interventi già programmati e anche di installare un ascensore per collegare la palestra alle aule sovrastanti”. Il Vicesindaco Domenico De Maio ha portato i saluti del Sindaco Vincenzo Napoli e ricordato gli interventi che si stanno realizzando nella zona.:” Stiamo risolvendo molti problemi e questa palestra sarà sicuramente un punto di riferimento per i giovani del quartiere”. L’Assessore allo Sport Angelo Caramanno ha prospettato la possibilità di utilizzare la palestra per attività sportive collegate al vicino Palasport: ” Si potrebbe creare una sorta di sinergia per importanti manifestazioni sportive”. La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Maria Ida Chiumiento, ha spiegato che la palestra oltre ad essere utilizzata dai circa duecento alunni dell’Istituto, sarà messa a disposizione del quartiere di Matierno: ” E’ un bene comune che vogliamo condividere con il territorio”. I Club Rotary hanno donato anche cinque computer per il laboratorio d’informatica della scuola dal quale, qualche tempo fa, furono rubati tutti i computer in dotazione. A portare i saluti del Governatore Massimo Franco è stato l’Assistente del Governatore Ciro Senatore, mentre il Formatore Distrettuale Antonio Brando ha ricordato la Mission e il motto del Rotary. A benedire la palestra è stato Don Marco Raimondo parroco della parrocchia di Pastorano – Matierno e Cappelle. Sono intervenuti anche l’Assessore alla Politiche Giovanili Mariarita Giordano, il Consigliere Comunale Massimiliano Natella, il Dirigente Scolastico Alessandro Turchi e alcune insegnanti e alunni dell’Istituto. (Pubblicato su “Il Quotidiano del Sud” edizione di Salerno).

Aniello Palumbo