Retake Salerno: 21 Maggio evento clean up

Nuovo appuntamento clean up di Retake Salerno il 21 Maggio, con appuntamento all’incrocio tra via Fusandola e via Portacatena a partire dalle ore 9.30.

Il programma prevede attività di pulizia e riqualificazione del percorso turistico che da via Funsandola arriva ai Giardini della Minerva.

Ciccio Ronca di “Voglio un Mondo Pulito” guiderà i volontari e i cittadini che interverranno alla pulizia del percorso liberandolo da erbacce e rifiuti, mentre Stefano Santoro, in arte McNenya, guiderà la pulizia dei muri dalle scritte che li deturpano.

Gli artisti Annalisa Spatola e Stefano Santoro, realizzeranno delle targhe informative ed artistiche da collocare lungo il percorso che porta ai Giardini delle Minerva.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questo evento di rigenerazione urbana e sensibilizzazione ambientale.