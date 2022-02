“Respiriamo bene!” I consigli del dottor Raffaele Marino Cogliani al “Rotary Club Salerno Est”.

Ognuno di noi, ogni giorno, senza farci caso, fa ventimila e più respiri. Il respiro non si vede, non si sente, ma c’è e ce ne siamo resi conto maggiormente in questo periodo di pandemia durante il quale il respiro di tutti noi è costretto, quasi trattenuto, nelle mascherine protettive che siamo obbligati ad indossare per evitare di essere contagiati. Ancor di più abbiamo compreso che dal respiro dipende la nostra vita, la vita del mondo. E’ quindi importante respirare bene, curare il nostro respiro che scandisce il ritmo della nostra vita. A “misurare il respiro”, a tanti cittadini della zona di Matierno e non solo, presso la palestra del Plesso di Matierno dell’Istituto Comprensivo “San Tomaso D’Aquino”, diretto dalla Dirigente Scolastica Maria Ida Chiumiento, è stato il dottor Raffaele Marino Cogliani, Specialista in Medicina del Lavoro, invitato dalla dottoressa Marilena Montera, Presidente del “Rotary Club Salerno Est” nell’ambito dei “Week-End della Salute”, fortemente voluti dal Governatore del “Distretto Rotary 2101”, il dottor Costantino Astarita, coordinati per il Club dal dottor Antonio Brando, organizzati con la collaborazione della responsabile del Plesso di Matierno, la professoressa Melania Izzo, e al Presidente del Comitato di Quartiere di Pastorano Mimmo D’Amore. Il dottor Cogliani che è medico di base nel Comune di Vietri, già pneumologo all’Ospedale Giovanni Da Procida di Salerno, con uno strumento chiamato spirometro, ha effettuato una misurazione della capacità respiratoria delle tante persone prenotate:” Attraverso la spirometria siamo in grado di percepire, nelle fasi iniziali, patologie importanti come la Bronchite Cronica Ostruttiva, che è oggi la terza causa di morte, o l’Asma”. Il dottor Cogliani ha spiegato che:” Dopo aver avuto una broncopolmonite scatenata dal Covid, si può avere una fibrosi dei lobi polmonari e quindi una riduzione dell’aria scambiabile” e dato alcuni consigli sul modo corretto di respirare:” I fumatori naturalmente dovrebbero smettere di fumare, anche le sigarette elettroniche che comunque creano dipendenza. E’ importante per tutti fare delle lunghe passeggiate o jogging, anche per non aumentare troppo di peso, preferibilmente al mattino presto, dove non passano le auto. E’ importante anche non riscaldare molto gli ambienti, perché si asciuga l’aria e di conseguenza le mucose, favorendo l’insorgenza di raffreddore e tosse”. A sottolineare l’importanza della prevenzione è stata la dottoressa Marilena Montera, che ha ricordato che l’iniziativa rientra in quelle che sono le vie d’azione del Rotary e annunciato il prossimo appuntamento:” E’ programmato nel mese di marzo e sarà dedicato alla prevenzione dell’apparato cardiovascolare con il dottor Rodolfo Citro, socio del Club, Cardiochirurgo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno”. (FOTO DI ANTONIO PETROCCIONE).

Aniello Palumbo.