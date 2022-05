Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare, presentazione giovedì 26 a Piazza della Concordia a bordo del traghetto Travelmar.

Mancano ancora i nomi dei 32 atleti che partecipano alla 66esima Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare, in programma nella Città di Amalfi il 3, 4 e 5 giugno. Ma ancora non sono state svelate neppure le identità femminili che per la prima volta vogano nelle acque di Amalfi per portare a casa la vittoria, il programma della tre giorni e gli ospiti musicali che impreziosiscono l’edizione 2022 della manifestazione sportiva di rievocazione storica.

TUTTI DETTAGLI NEL CORSO DI UNA CONFERENZA STAMPA IN PROGRAMMA

GIOVEDÌ 26 MAGGIO ALLE 10.30

A BORDO DEL TRAGHETTO DELLA TRAVELMAR

ORMEGGIATO A PIAZZA DELLA CONCORDIA

Intervengono alla conferenza stampa:

Daniele Milano, Sindaco di Amalfi

Geppino Afeltra, Vicepresidente Ente Comitato Regata storica delle Repubbliche Marinare

Pippo Pelo, conduttore Radio Kiss