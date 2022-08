Ravello Festival, gran finale sabato 3 con l’Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino diretta da Valimir Jurowski.

Dopo 10 concerti sinfonici, 2 concerti jazz, 6 concerti di musica da camera e un recital pianistico la settantesima edizione del Ravello Festival, organizzata dalla Fondazione Ravello e firmata da Alessio Vlad arriva alla sua conclusione.

A chiudere i due mesi di programmazione che hanno registrato al Belvedere di Villa Rufolo tutti sold out, sabato 3 settembre (ore 19.30) la Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin diretta da Vladimir Jurowski.

Sul palco della Città della musica salirà una formazione che da tempo ha conquistato una posizione di primo piano tra le orchestre radiofoniche tedesche affermandosi, inoltre, come una delle migliori orchestre di Berlino.

Fondata nel 1923, ha attraversato tutte le vicende della storia della capitale della Germania arrivando ai nostri giorni con in dote un patrimonio costituito da collaborazioni prestigiose, incisioni importanti e soprattutto avendo lanciato diversi giovani direttori divenuti poi protagonisti della scena internazionale.

Dal 2017 direttore dell’Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino è proprio Vladimir Jurowski, acclamato in tutto il mondo per la sua prepotente musicalità e per il suo diversificato impegno artistico. Il Maestro russo, che dal 1995 ha eletto la Germania a sua seconda patria, attualmente è anche direttore principale della London Philharmonic Orchestra e della Bayerische Staatsoper, ha scelto per il concerto di chiusura della 70esima edizione del Festival un programma che prevede nella prima parte l’Ouverture del Don Giovanni di Mozart e il Concerto n.1 per violino e orchestra, BB 48a, SZ 36 di Bartók con solista Vilde Frang, da un decennio alla ribalta dei palcoscenici più ambiti nel mondo. Dal 2012, anno in cui vinse il Credit Suisse Young Artist Award e debuttò con i Wiener Philharmoniker diretti da Bernard Haitink al Festival di Lucerna, Vilde Frang si è esibita con le orchestre e con i direttori più importanti. Nella seconda parte del concerto la Nona Sinfonia “La Grande” di Schubert che chiuderà questa fortunata edizione del Festival.

Sabato 3 settembre

Belvedere di Villa Rufolo, ore 19.30

Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino

Direttore Vladimir Jurowski

Vilde Frang, violino

Posto unico € 50

Programma

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni, Ouverture, K.527

Béla Bartók

Concerto n.1 per violino e orchestra, BB 48a, SZ 36

Franz Schubert

Sinfonia n.9 in do maggiore “La grande” D.944

