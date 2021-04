Rari Nantes Salerno, trasferta a Brescia.

Continua il cammino della Rari Nantes Salerno nella fase d’élite del campionato di serie A1 di pallanuoto. Reduce da un pareggio interno contro l’Ortigia (10-10), gara in cui si meritava di vincere, venerdì 30 aprile alle ore 19,30 a Brescia, nella gara valevole per la quinta e penultima giornata, i giallorossi dovranno vedersela contro una delle migliori formazioni d’Italia e d’Europa, che annovera tra le sue fila numerosi nazionali.

La trasferta di Brescia rappresenta sicuramente, ancora una volta, un ottimo banco di prova per gli uomini di mister Citro, che mirano a crescere in vista soprattutto della prossima stagione. Difficoltà che aumenteranno per la Rari, visto che in Lombardia molto probabilmente si dovrà fare a meno anche del centro Tomasic, infortunatosi durante un allenamento.

“Affrontiamo una grande squadra – presenta la gara mister Matteo Citro – e al di là del risultato finale, dobbiamo cercare di proporre il nostro gioco senza commettere errori, portando a casa un bagaglio di esperienza prezioso per la nostra crescita”.