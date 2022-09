Puliamo il Mondo per un clima di pace, domenica 2 alla Chiesa del Gesù Redentore insieme a Legambiente..

Quest’anno Puliamo il Mondo, il più grande appuntamento di volontariato ambientale

mondiale, compie 30 anni ed il circolo di Legambiente “Orizzonti” di Salerno ha aderito a

questa storica campagna che vede, ogni anno, coinvolti circa 350 mila volontari e 1000 città

con diverse aree da ripulire.

Domenica 2 ottobre anche a Salerno si terrà una mobilitazione che avrà come protagonisti

i cittadini e le tante realtà della società civile che hanno a cuore la cura degli spazi urbani e

dei beni comuni.

L’appuntamento è a partire dalle ore 9.30 in via Francesco Carnelutti, Quartiere Italia di

fronte alla Chiesa di Gesù Redentore, dove i partecipanti all’iniziativa si occuperanno di

ridare dignità ad uno spazio abbandonato e pieno di rifiuti che se fosse tenuto pulito

potrebbe essere vissuto da tutta la numerosa comunità del quartiere.

Insieme alla comunità religiosa, ci saranno studenti, associazioni e famiglie che daranno il

loro prezioso contributo per rendere la nostra città più vivibile e pulita, riappropriandosi in tal

modo del territorio che abitano.

“Quest’anno partecipare a puliamo il mondo ha un significato ulteriore, occorre aver cura dei

nostri territori per coltivare bellezza e benessere ma anche per collaborare a un disegno

comune di pace e di salvaguardia del pianeta: sconvolgimenti climatici e guerre ci fanno

sentire quanto sia fondamentale fare la propria piccola parte, in qualunque luogo si viva ” ha

affermato Alessandra De Sio, Presidente del Circolo Legambiente Salerno.

A supportare i nostri volontari ci sarà La Centrale del Latte di Salerno che aderisce alla

manifestazione, offrendo la colazione per amplificare il messaggio e coinvolgere più

volontari possibili nell’azione di tutela e cura di un pezzo della nostra città.

L’evento è patrocinato e supportato dal Comune di Salerno.

Per Informazioni: legambientepersalerno@gmail.com