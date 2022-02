Protezione Civile di Campagna cerca volontari, il bando.

E’ aperto fino alle ore 14 del prossimo 8 marzo 2022 l’avviso per la selezione di nuovi volontari da iscrivere al Nucleo Comunale di Protezione Civile del Comune di Campagna.

L’avviso di selezione e la relativa domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Campagna all’indirizzo https://www.halleyweb.com/c065022_s/hh/index.php.

“La Giunta Comunale lo scorso 7 febbraio 2022 ha deliberato il nuovo avviso di selezione per l’iscrizione di volontari al Nucleo Comunale di Protezione Civile del Comune di Campagna. Con questo nuovo atto l’Amministrazione ha voluto dare un ulteriore conferma sull’importanza che riveste il Nucleo all’interno della macchina organizzativa comunale.

Dopo i notevoli investimenti dell’Amministrazione nel 2021, tutti rivolti a creare un gruppo di volontari sempre più professionalizzato ed attrezzato, da ultimo con l’acquisto di un nuovo

automezzo pick-up 4×4 dotato di modulo A.I.B. che entrerà in funzione con la prossima campagna antincendio, adesso l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di far crescere numericamente il Nucleo e creare una squadra di volontari sempre più professionalizzata, confermando ed ampliando il percorso di riorganizzazione avviato nel 2021 che ha riscontrato notevoli apprezzamenti in ambito comunale provinciale e regionale” così ha commentato il Sindaco Arch. Roberto Monaco, all’indomani della pubblicazione dell’avviso.

Per informazioni :

Nucleo Comunale Protezione Civile Campagna : 0828.503714 – 333.4950132

email : protezionecivilecampagna@comune.campagna.sa.i