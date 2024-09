Premio Charlot, Ambra Angiolini e Federica Vincenti

A circa 40 giorni dall’inizio della 36esima edizione del Premio Charlot, il patron e direttore artistico Claudio Tortora, annuncia i primi due ospiti. Si tratta di due signore del cinema, teatro e televisione italiana, due donne bellissime e bravissime: Ambra Angiolini e Federica Vincenti.

L’ex ragazza prodigio di “Non è la Rai” e la produttrice, attrice e musicista di Scorrano saranno a Salerno, il 27 ottobre, per la serata di gala del Premio Charlot, l’unica manifestazione al mondo dedicata a Charlie Chaplin.

“Stiamo preparando un’edizione ricca di grandi artisti – racconta Claudio Tortora – saranno quattro giornate dove non mancheranno le risate ed il divertimento, perchè questo è sempre stato il mood del Premio Charlot e continuerà ad essere questo”.

Tortora poi ringrazia nuovamente il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca…

“Vista la situazione che purtroppo si era venuta a creare con i fondi di coesione, abbiamo davvero rischiato di non poter fare quest’edizione del Premio, o meglio di non poterla fare così come abbiamo sempre fatto. Ma il Presidente De Luca ci ha sempre rassicurato e garantito che lo Charlot si sarebbe fatto e così è stato. Grazie a lui, alla Regione Campania e alla Scabec, possiamo offrire ai salernitani 4 giorni di grande spettacolo”.

Le serate del Premio Charlot, lo ricordiamo, saranno tutte ad ingresso gratuito e si terranno il 24 e 25 ottobre al Teatro delle Arti con inizio alle ore 21, il 26 ottobre al Teatro Augusteo con inizio alle ore 21 ed il 27 ottobre al Teatro Verdi con inizio alle ore 19.

Per assistere alle serate è necessario ritirare l’invito che sarà disponibile presso il botteghino del Teatro Delle Arti a partire dal giorno 30 settembre, dalle ore 17 alle ore 20.30.

Nelle giornate del 28 e 29 settembre, coloro i quali hanno assistito ad una o più delle serate di “Aspettando il Premio Charlot” a Capezzano, avranno, previa presentazione del biglietto d’ingresso, il diritto di poter ritirare prima gli inviti per le serate del Premio Charlot.