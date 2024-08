Positano Teatro Festival, stasera il gran finale

Al termine della serata, presentata dall’attrice Martina Carpi, la consegna del Premio Pistrice – Città di Positano, giunto alla dodicesima edizione, all’attrice brillante Rosalia Porcaro da parte del sindaco Giuseppe Guida. Premio con il quale l’amministrazione comunale intende onorare il lavoro di artisti che portano alla ribalta nazionale e internazionale la tradizione non solo del teatro, anche di chi ha saputo e saprà valorizzare, alimentare e innovare la vita culturale dei borghi costieri.

Cerimonia di consegna

PREMIO PISTRICE – CITTÀ DI POSITANO

a

ROSALIA PORCARO

Motivazione

È una delle rare esponenti di quella straordinaria tradizione della comicità femminile italiana, che trae origine dalla grande Franca Valeri. I suoi personaggi ironici, sarcastici, irresistibili nella loro drammatica essenza, restano nella memoria e nel cuore degli spettatori che in teatro come in televisione ne apprezzano lo spirito comico e l’assoluta assenza di quel “politically correct” nemico della vera satira politica e sociale.

Rosalia Porcaro inizia la sua attività teatrale nel 1985 al Teatro Bellini di Napoli e in seguito recita in diversi spettacoli su testi di Jules Laforgue, Giambattisa Basile, Luigi Pirandello e Georges Feydeau.La notorietà arriva con i programmi Rai come Convescion, Superconvescion e L’ottavo nano col personaggio di Natascha. Poi è la volta di Markette su La 7, del programma radiofonico Pelo e Contropelo. Nel 2002 realizza lei stessa il programma televisivo Palcoscenico, adattamento del monologo Una donna sola scritto da Dario Fo e Franca Rame. Nel 2005 approda nel mondo del cinema con il film Tutti all’attacco per poi lavorare con Fausto Brizzi in Indovina chi viene a Natale e Fuga di cervelli di Paolo Ruffini Dobbiamo stare vicini regia di G. Mattei e M.Sanzullo, Jeans in Agosto regia di S. Bosco Ruggeri, Gli anni belli regia di L.D’Amico, Addio Fottuti Musi Verdi regia di F. Capaldi, Ammore e Malavita dei M.Bros, Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo, Giovanni e Giacomo. La ritroviamo in Zelig Off (e poi Zelig Circus e Zelig) e Bra – Braccia rubate all’agricoltura, Stiamo tutti bene e alle fiction Notte prima degli esami di Elisabetta Marchetti e Area Paradiso di Diego Abatantuono. Nel 2012 è Elena nella commedia di Eduardo De Filippo Sabato, domenica e lunedì su Rai 1 con la regia di Massimo Ranieri e Franza Di Rosa. E’ apprezzatissima nella fiction di Tiziana Aristarco Mina Settembre. Da gennaio 2023 è la protagonista di Taxi a due piazze con Barbara d’Urso e Franco Oppini di cui a breve riprenderà la tournèè e inoltre dello spettacolo Semp’essa. Nella carriera di Rosalia Porcaro sono tanti i personaggi creati, tra i più famosi Veronica, Creolina, Assundham con i quali si è fatta amare dal grande pubblico. Recentemente è tra le protagoniste del programma di Piero Chiambretti “Donne sull’orlo di una crisi di nervi’, in prima serata su Rai 3.

Albo d’oro Premio Pistrice – Città di Positano

2013 Antonella Morea

2014 Mariano Rigillo

2015 Lucio Allocca

2016 Massimo Andrei

2017 Paolo Graziosi

2018 Maurizio De Giovanni

2019 Michele De Lucia (per la fine del secondo mandato come sindaco di Positano)

2020 Gabriele Russo e Daniele Russo

2021 Alessandro D’Alatri

2022 Massimiliano Gallo

2023 Enzo Avitabile

Il premio Pistrice – Città di Positano a Rosalia Porcaro è opera dell’artista Martina Apicella, allieva dell’Accademia di Belle Arti di Napoli con cui il Positano Teatro Festival ha instaurato una collaborazione, grazie alla responsabile del dipartimento scultura, prof.ssa Rosaria Iazzetta. La scultura intende fermare nella forma un movimento, lo stesso tipico del territorio costiero e di Positano, che si muove nelle sue curve e insenature. I colori sono vivi, legati tra loro dal bianco, luce e irradiazione dell’argilla bianca, e dal colore giallo, che simboleggia la storia del premio che si innesta alla storia di questo luogo, con il blu che ne rappresenta il mare.

Martina Apicella, classe 2000, opera e vive a Cava de’ Tirreni. Nel 2023, è iscritta al II anno del biennio specialistico di Scultura, presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Completa il percorso triennale con una tesi sull’Arte Relazionale, si appassiona alla scultura, coltivando le abilità progettuali e grafiche. Inizia la sua esperienza espositiva nel 2021 con mostre collettive e una personale nel 2023 in diverse location. Affronta con le sue opere temi umanitari, indagando una “cultura in divenire” tipica di una società in progress. Le sue opere, vengono elaborate, tramite linguaggi artistici che spaziano dall’installativo, al pittorico, e allo scultoreo.