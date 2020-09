Referendum, Salerno si mobilita per il NO.

Salerno si mobilita per il NO al Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre, con l’evento pubblico “Salerno vota NO!” il giorno 16/09/2020 alle 17.30 presso il Lungomare Trieste di Salerno.

A promuovere l’evento sono vari partiti e sigle salernitane, in particolare: NOstra Salerno, Sardine Salernitane, Volt Salerno, +Europa Salerno, Comitato libero ed impertinente per il NO, Azione Salerno, ALI, Europa Verde Salerno e ANPI Salerno.

I promotori si pongono l’obiettivo di sensibilizzare le coscienze dei cittadini e di affrontare il tema del NO al Referendum da vari punti di vista, in particolare saranno presenti gli esponenti locali che, dopo una breve introduzione, lasceranno ampio spazio agli interventi del pubblico e dei giornalisti. Gli organizzatori metteranno in atto le misure anti-Covid, e garantiranno la sicurezza di tutti i partecipanti.

Giorgio Romano (NOstra Salerno)

Stefano Cibarelli (Sardine Salernitane)

Ubaldo Baldi (ANPI Salerno)

Antonio Santoro (+Europa Salerno)

Gaetano Amatruda (Comitato Libero ed Impertinente)

Leonardo Gallo (Azione)

Sofia Esposito (Europa Verde)

Antonio Buonadonna (Volt Salerno)

Antonluca Cuoco (ALI)