Pnrr, 870 milioni per la Provincia di Salerno

“Lo studio di open economia conclama una grande attenzione del Governo centrale per il nostro territorio: la provincia di Salerno e’ addirittura ottava in assoluto per destinazione di fondi nel 2023. Con i suoi 870 milioni di euro si mette dietro non solo tantissime altre province ma anche molti capoluoghi di regione. Un dato di estrema importanza perché attraverso la finalizzazione di queste risorse sarà possibile guadagnare un vantaggio per lo sviluppo rispetto ad altri territori e strutturare la nostra economia locale. Se si considerano le altre fonti di finanziamento locale è facile osservare come in pochi mesi siano stati riversati sul nostro territorio oltre 1 miliardo di euro di investimenti per infrastrutture, cultura, ambiente e sport. Finalmente con il Governo Meloni la provincia di Salerno è una priorità nell’agenda nazionale”.

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Parlamentare del collegio salernitano.