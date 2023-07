Piazzolla e dintorni, venerdì 7 a Villa Guariglia con i ragazzi del Martucci

Venerdì 7 luglio alle ore 21 a Villa Guariglia (Raito di Vietri sul Mare), il Conservatorio di musica “Giuseppe Martucci” proporrà il primo dei quattro concerti inseriti nel cartellone dei “Concerti d’estate di Villa Guariglia”, giunti alla ventiseiesima edizione.

“Piazzolla e dintorni” proporrà al pubblico un repertorio che spazierà dal classico alla musica da film a Piazzolla e al jazz di Galliano, rispettando le atmosfere volute dagli autori, ma in chiave più libera e in affascinanti parafrasi strumentali.

L’Ensemble ha una composizione che comprende il classico quintetto d’archi con due violini, viola, violoncello, contrabbasso e un solista, che alterna al Bandoneòn, strumento tipico del tango argentino, il Bayan, ossia la fisarmonica classica a bottoni russa.

Il fascino e il suono del Bandoneòn e del Bayan si fondono in maniera naturale e seducente con i colori degli archi, dando luogo a performance suggestive che faranno viaggiare dalle milonghe di Bueos Aires ai cafè Parigini.

I componenti del gruppo provengono da una formazione classica e sono da tempo impegnati in attività concertistica a livello nazionale e internazionale in compagini cameristiche e sinfoniche. Basti citare alcune delle sale e dei prestigiosi teatri in cui si sono esibiti per comprenderne il livello artistico come il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Bunka Kaikan di Tokio, l’Auditorium Rai di Torino, il Teatro Verdi di Salerno.

L’ENSEMBLE:

Giuseppe Scigliano, Bandoneòn e Bayan

Patrizia De Carlo, violino

Fabrizio Zoffoli, violino

Giuseppe Vetere, viola

Emanuele D’Andria, violoncello

Francesca Di Florio, contrabbasso