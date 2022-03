Piano Transizione 4.0 Anche per il 2022 è previsto un credito d‘imposta fino a 300.000 euro per la Formazione 4.0, a cura di Confesercenti Vallo di Diano.

E’ stato esteso fino al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta sulla Formazione 4.0 nell’ambito del Piano Transizione 4.0. Un credito d‘imposta fino a 300.000 euro recuperabili sul costo del personale già versato. Una misura importante per agevolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

“Una grande opportunità per formare oggi i dipendenti di domani e per creare risparmio per le imprese – afferma la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino – . Anche per questo 2022 saremo al fianco delle imprese del territorio valdianese e salernitano per offrire assistenza nella redazione dei piani di Formazione 4.0. Ci occuperemo di gestire l’intero iter: dal Piano di Formazione, all’erogazione del corso, fino alla sua rendicontazione”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche telefonicamente al numero 0975 52. 72. 77, inviando una email a vallodidiano@impresealcentro.it e visitando il sito internet www.impresealcentro.it.