Pianisti americani in concerto a Maiori per l’Amalfi Coast Music & Arts Festival

A Palazzo Mezzacapo di Maiori è ospitato il “Summer Interlude” dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival che, domenica 9 luglio (ore 21, ingresso libero), vedrà di scena affermati pianisti americani. In concerto, per esecuzioni anche a quattro mani, Bernadene Blaha, Kevin Fitz-Gerald, Sevgi Giles e James Giles, in celebri pagine del repertorio pianistico di Mozart, Schubert, Chopin e Chabrier.

Non solo applauditi concertisti, i quattro musicisti d’oltreoceano sono rinomati professori impegnati, insieme ad altri illustri maestri, in qualità di docenti delle masterclass del festival frequentate da studenti arrivati in costiera da tutti i continenti. Sempre nell’ambito del 26° cartellone della manifestazione organizzata dal Center of Musical Studies di Washington, giovani talenti musicali di diverse nazioni sono i protagonisti delle “Young artists concert series”, il cui primo appuntamento si terrà lunedì 10 luglio a Minori (ore 21, ingresso libero), in piazzetta Maggiore Garofalo.