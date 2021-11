Pesca, Campionato Regione Campania surfcasting 2021.

In un mese ricco di turbolenze climatiche , domenica pomeriggio il Fisherman club Salerno e’ riuscito comunque a donare agli appassionati del surf casting una serata splendida per le condizioni meteo-mare .

Infatti, il Campionato REGIONE CAMPANIA surfcasting ACSI 2021 e’ stato graziato da una bella serata mite e con mare in leggera scaduta ideale per la pesca a surf casting .

Grande impegno organizzativo da parte del comitato organizzatore con addirittura la presenza di un DRONE per riprese aeree .

Partenza regolare alle ore 16.00 e sin da subito gli atleti in gara si sono dovuti scontrare con la presenza ossessionante, di saraghi sottomisura .

Infatti le catture si sono susseguite su tutto il campo gara , ma purtroppo i pesci che rientravano nella taglia minima erano davvero pochissimi .

Falso allarme al picchetto n°5 del buon CUTOLO ARCANGELO il quale catturava una TORPEDINE di ottima stazza , che purtroppo veniva rilasciata per regolamento, in quanto non appartenente alle specie in gara .

Intanto , sornione , l’ottimo VORRARO SALVATORE al picchetto n°12 , inanellava catture su catture delle quali molte riuscivano , seppur per poco , a rientrare nelle taglia minima consentita .

Sul campo in gara si registrava pure la presenza del Campione Provinciale Salerno fipsas 2021, DI DOMENICO VINCENZO, il quale catturava tantissimi pesci sottomisura non riuscendo pero’ ad esprimere le sue grandi potenzialita’ di fuoriclasse .

Anche il Campione Nazionale ACSI 2021, SAGGESE ANTONIO, lamentava le stesse problematiche di pesci sottomisura e faceva impazzire l’ispettore di sponda addetto alle misurazioni .

Nel finale di gara colpo di coda di due outsider VIPERINI ALBERTO e FERRARA FRANCESCO , in forza al Fisherman Club Salerno, che da ottimi conoscitori del campo di gara riuscivano seppur di pochi centimetri a soverchiare i piu’ blasonati campioni .

Il podio finale infatti confermava al vertice l’ottimo VORRARO SALVATORE che quindi si consacrava CAMPIONE REGIONE CAMPANIA ACSI 2021 mentre al secondo posto si piazzava VIPERINI ALBERTO ed al terzo FERRARA FRANCESCO .

Festa finale con medaglia ricordo per tutti i partecipanti e congratulazioni ai migliori di giornata con riconoscimenti da parte di tutti gli intervenuti per la tenacia e la costanza dell’azione di pesca.

La direzione di gara del Fisherman Club , si e’ prodigata non solo negli aspetti tecnici della gara, ma anche negli aspetti piu’ ludici, infatti il fine gara e’ stato caratterizzato da intrattenimento a base di bevande ed una simpatica cena , tutto rigorosamente monouso con musica e divertimento per tutti .

Ringraziamenti di rito da parte del Presidente ANTONIO VENOSI del Fisherman Club Salerno a tutti gli intervenuti , ma soprattutto alla TRABUCCO Fishing Equipement ed al negozio ANDIAMOAPESCA.IT di Antonio Tammaro che ha offerto un servizio ESCA ON-SITE impeccabile , oltre aver contribuito attivamente alla manifestazione .

Insomma manifestazione di ALTISSIMO LIVELLO, ormai una costante del Fisherman Club Salerno .