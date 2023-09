Perdifolk, venerdì 8 e sabato 9 con omaggio a Claudio Lolli

Venerdi 8 e sabato 9 settembre a Perdifumo, nel cuore del Cilento, si svolge la terza edizione dell’evento-diffuso Perdifolk che quest’anno raddoppia e rende omaggio, esattamente a 5 anni dalla sua scomparsa, al cantautore, poeta e scrittore, Claudio Lolli.

L’evento organizzato dalla Graf srl e dalla Proloco Perdifumo e Frazioni, in collaborazione con SoundFly, Full Heads, Camella, e il sostegno del gruppo Acta, gode del patrocinio del Comune di Perdifumo ed è programmato e finanziato dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020) attraverso la Scabec – Società Campana Beni Culturali.

Le piazze e gli angoli più suggestivi del centro storico di uno dei borghi più caratteristici del Cilento diventeranno insoliti parterre, per un totale di tre location affascinanti, con diverse caratteristiche uniche nel loro genere; adatte ad ospitare un cast artistico imperdibile per gli amanti della musica neo-folk campana.

I momenti sonori saranno intervallati da un’innovativa comicità e da particolari ricordi di uno dei grandi maestri del cantautorato impegnato che l’Italia ha espresso negli ultimi cinque decenni. Infatti sarà la prima volta in assoluto che in Campania si rende omaggio a Claudio Lolli e i più rappresentativi esponenti del cantautorato napoletano moderno coglieranno l’occasione per cantare le sue canzoni più celebri come “Borghesia”, “Ho Visto Anche Degli Zingari Felici”, “Anna Di Francia” … Da sottolineare l’intervento di Paolo Capodacqua cantautore, e storico chitarrista e collaboratore di Claudio Lolli.

L’idea di base è proporre spettacoli “in contemporanea e diffusi” senza sosta e in maniera intercambiabile mentre il pubblico passeggia in un caratteristico borgo centenario godendo le bellezze, le peculiarità architettoniche e degustando prodotti locali fino ad una sorpresa finale con un particolare concerto sul balcone.

“Perdifolk 2023” continuerà a proporre momenti di ilarità collettiva grazie alle incursioni di Vincenzo Comunale e Davide DDL i quali avranno il ruolo di “presentatori” delle due serate senza sottrarsi a brevi sketches di stand up comedy.

Nella due giorni, in una modalità irripetibile, esponenti del rock e neo-folk campano si esibiranno in scenari unici come il Piazzale della Posta (con la sua cornice dell’inconfondibile Campanile) e Piazza Guglielmini (impreziosita dalla storica fontana pubblica adiacente all’omonimo Palazzo) artisti del calibro di Francesco Di Bella (frontman del gruppo 24 Grana), Dario Sansone (frontman del gruppo Foja), la cantautrice FLO e i cantautori Gabriele Esposito e Giovanni Block. Con loro in cartellone i rap-cantautori PeppOh e Oyoshe, il trio Kalika e Federica Ottombrino del duo Fede ’n’ Marlen. Tra i nomi emergenti troviamo Antonio D’Apolito, Cristina Cafiero, Salvatore Tortora, La Digos. Spazio dunque alla stand up comedy di due tra i più giovani e seguiti comedians italiani e alla world music e folk contaminata con la dance di Dario Cervo meglio conosciuto come Sangennarobar da anni tra i djs ufficiali del Jova Beach Party.

Sui palchi allestiti si alterneranno in sequenza:

venerdi 8 settembre dalle ore 20

DJ Set: Sangennarobar

opening: Antonio D’Apolito + Cristina Cafiero

Ping Pong: Salvatore Tortora – La Digos

Concerto Doppio: PeppOh + Oyoshe

Saluto dall’alto: Gabriele Esposito

Presenta Davide DDL

sabato 9 settembre dalle ore 20

in giro per il borgo tra Piazzale della Posta e Piazza Guglielmini live in simultanea:

PeppOh + Oyoshe, Kalika + Federica Ottombrino, Giovanni Block, Dario Sansone, Flo, Francesco Di Bella

ospite d’onore Paolo Capodacqua

Presentano Vincenzo Comunale e Davide DDL

Media partner: RAI Radio Tutta Italiana e RAI Radio Live Napoli