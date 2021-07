Per l’estate 2021 Sodalis CSVS ha attivato ventisei campi di volontariato insieme alle ODV e APS della provincia di Salerno.

In queste settimane i volontari delle organizzazioni hanno svolto 3 incontri formativi on-line, con esperti di settore, incentrati sulle misure da adottare per la prevenzione da Covid 19 e sull’acquisizione di nuove competenze nell’ambito delle attività educative e di socializzazione.

Importante la rete di soggetti pubblici e privati che parteciperanno alla realizzazione delle attività, diversi i patrocini e le collaborazioni effettive di enti, comuni, associazioni, singoli cittadini e anche aziende private attraverso donazioni. È forte la voglia di aderire a questo tipo di iniziative – commenta Mario Cafaro, consigliere CSV Salerno – segno reale di una comunità viva e dell’importanza di stare insieme e dare spazio ai nostri ragazzi attraverso il volontariato.

I campi di volontariato si realizzeranno nei comuni di: Salerno, Baronissi, Pellezzano, Albanella, Giffoni Valle Piana, Cava de’ Tirreni, Serre, Siano, Bellizzi, Angri, Nocera Superiore, Piaggine, Castel San Giorgio, Sacco, Tramonti, Pagani, Caggiano, Sicignano degli Alburni insieme alle associazioni: Granello di senapa ODV, Ecosostenibile zero waste Campania ODV, Ass. Quartiere Ogliara APS, Pubblica Assistenza Croce azzurra Siano ODV, OA Wwf Silentum, Soccorso Sociale dei Quattro Comuni ODV, Associazione Essere ODV, Thule non solo doposcuola ODV, Protezione Civile Bellizzi ODV, Forma mentis ODV, Rafiki ODV, Salerno in green, Ombraluce “Tilde Salerno” ODV, Confraternita di Misericordia di Cava de’ Tirreni ODV, South Land ODV, La Panchina ODV, P.A. I Colibrì ODV, Il Gabbiano ODV, L’abbraccio ODV, Confraternita di Misericordia di Siano ODV, Associazione nazionale No AIDS ODV, SOS Soccorso ODV, Nucleo Protezione Civile ANFI sezione di Salerno ODV, Solidarietà Impegno sociale, Ursentum onlus ODV, F.A.T.A. ODV, CSI Salerno, C.O.A. Centro Operativo Alburni Protezione Civile ODV, Vela Centro Servizi Sociali ODV.