Peppe Voltarelli Sui Sentieri degli Dei sabato 22 ad Agerola

Prosegue il cammino ad Agerola di Sui Sentieri degli Dei, festival dell’Alta Costiera Amalfitana. Domani, sabato 22, sale sul palco del Belvedere Parco Corona il cantautore, scrittore e attore calabrese, riconosciuto e apprezzato in Italia e all’estero, Peppe Voltarelli.

Unendo il canto e la scrittura in dialetto calabrese, darà vita a La grande corsa verso Lupionópolis, uno spettacolo di musica e narrazione nato a marzo 2023 a seguito dell’esperienza a New York in occasione della registrazione di alcuni brani inediti.

Accompagnato da Giuseppe Oliveto al trombone e fisarmonica, Francesco Montebello alle percussioni e da Massimo Garritano alla chitarra elettrica, Voltarelli presenta canzoni e sonorità tratte dall’ultimo suo omonimo album, in cui melodie mediterranee si mescolano a ritmi metropolitani. La musica accompagna e arricchisce una corposa narrazione, che racconta il cammino verso una meta immaginaria, ovvero una minuscola e sconosciuta località del Paranà in Brasile, dove si celano misteriose e poetiche speranze di riscatto.

Peppe Voltarelli, cantante calabrese, autore di canzoni, scrittore e attore, è attivo dal 1990 come fondatore voce e leader de Il parto delle nuvole pesanti, band di culto del nuovo folk italiano. Da solista ha pubblicato sette album in studio, quattro colonne sonore e due concerti. Si è aggiudicato tre volte la Targa Tenco, con Ultima notte a Malá Strana nel 2010 come miglior album in dialetto, con Voltarelli canta Profazio nel 2016 e con Planetario nel 2021, entrambi come miglior album interprete. È stato attore protagonista e coautore del film La vera leggenda di Tony Vilar di Giuseppe Gagliardi, primo mokumentary italiano. Vanta collaborazioni con Claudio Lolli, Teresa De Sio, Sergio Cammariere, Otello Profazio, Roy Paci, Carmen Consoli, Bandabardò e Amy Denio. Un’attività concertistica da sempre intensa lo ha portato a suonare in 23 paesi in tutto il mondo e suoi dischi sono stati pubblicati in Europa, Argentina, Canada e Stati Uniti. L’ultimo lavoro, il disco La grande corsa verso Lupionòpolis, è stato registrato a New York e pubblicato da Visage Music nel 2023.

Prossimi appuntamenti

DOMENICA 23

Belvedere Parco Corona

PAOLO VALLESI

30 anni… suonati

LUNEDÌ 24

Parco Colonia Montana

MICHELE ZARRILLO

Dalle “Strade di Roma” a Sanremo

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (circa 1200 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Tutti gli spettacoli al Belvedere Parco Corona (circa 300 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Alba magica dalle 19.00 del 14 agosto alle ore 05.00 del 15 agosto

Ingresso libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento dei posti a sedere

INFO

Segreteria Festival

Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso (tutti i giorni, dalle 8 alle 13)

081 8791064 – www.proagerola.it / www.agerolaonline.com