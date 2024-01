Peppe Servillo al Moro di Cava

E’ un viaggio attraverso i capolavori di Lucio Dalla, uno dei maestri della musica italiana di tutti i tempi, il nuovo progetto “L’anno che verrà”, che con tre artisti eccezionali sarà vissuto venerdì 26 gennaio nelle sale del Moro di Cava de’ Tirreni (Sa).

Peppe Servillo, fondatore cantante e autore dei testi degli Avion Travel; Javier Girotto, nativo di Cordoba (Argentina) fondatore e leader degli Aires Tango maestro dei sassofoni con il tango, jazz e musica etnica nel sangue; Natalio Magalavite, pianista argentino con una grande carriera nella musica pop e nel jazz sono i protagonisti del concerto della rassegna MoroInJazz del locale del Borgo Scacciaventi.

Il trio omaggia un grande della canzone italiana, Lucio Dalla, artista che sapeva indagare il futuro con le sue canzoni da profeta. I tre artisti, nel live di venerdì 26 gennaio a partire dalle ore 22.00, ripercorreranno le canzoni dell’artista bolognese.

C’è grande attesa intanto per il doppio appuntamento con la grande musica italiana d’autore di Fabio Concato che torna nel locale che si avvale della direzione artistica di Gaetano Lambiase. Il cantautore milanese sarà in concerto lunedì 5 e martedì 6 febbraio con una tappa del suo tour che lo vedrà esibirsi in versione “unplugged” rigorosamente acustica, accompagnato dalla chitarra e voce da Monica Rispoli. Un viaggio musicale fra successi, ricordi e grandi emozioni.

Info e prenotazioni al numero telefonico 0894456352 oppure via WhatsApp al 3403939561.