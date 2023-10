Pedalata dei Piccoli Eroi domenica 15 a Campagna

Si terrà domenica 15 ottobre, dalle ore 09.30 alle 12.30, a Campagna (SA) presso la frazione di Puglietta in via Giovanni Paolo I, l’iniziativa denominata “Pedalata dei piccoli eroi”. promossa dall’associazione “Puglietta Proles” in collaborazione con “Asd “Africa” un gruppo di motociclisti per i piccoli eroi, associazione culturale Vivi Puglietta” e dall’Aps “Mi girano le ruote”.

Il sodalizio presieduto da Vitina Maioriello ha aderito con orgoglio all’evento in quanto perfettamente in linea con la propria mission che è quella di abbattere tutte le diversità, ogni barriera fisica e mentale attraverso l’inclusione sociale e proponendo ai bambini dei percorsi e giochi in carrozzina, gare di velocità su due ruote manuali. I partecipanti, grandi e piccoli, avranno la possibilità di provare l’emozione di muoversi su una sedia a rotelle. “Lo scopo è quello di creare un momento di complicità e svago con il proprio accompagnatore durante i giochi – dichiara la Presidente Maioriello – e sensibilizzare le famiglie e i genitori di bimbi in carrozzina sull’importanza di superare le barriere mentali, migliorare la qualità di vita dei piccoli, riflettere sul concetto di una “disabilità alternativa”. Il motto associativo è “riderci sopra è meglio che piangersi addosso”. In ogni bambino troviamo un enorme e irrefrenabile voglia di vivere a cui gli adulti sono chiamati a dare una risposta adeguata. La sedia a rotelle – conclude Maioriello – non deve essere vista come un tabù o un impedimento di vita ma semplicemente come uno strumento attraverso il quale chi a problemi di deambulazione riesce a muoversi meglio”. Una mattina di divertimento, un momento inclusivo ed educativo per i bambini della comunità messo in campo a sostegno del territorio per valorizzare la creatività dei più piccoli e la connessione sociale costruendo una rete solidale fra le famiglie di Puglietta e delle frazioni limitrofe. La lodevole iniziativa è stata realizzata anche a sostegno della Fondazione IEO-MONZINO (Istituto Europeo di oncologia e Centro Cardiologico Monzino). Ci si cura meglio dove si fa ricerca. Durante la mattina, in occasione dell’Ottobre ROSA, mese dedicato alla sensibilizzazione del tumore al seno, si potrà acquistare un ciclamino per aiutare la ricerca. L’intera somma ricavata sarà devoluta alla fondazione IEO. Un ringraziamento particolare a Roberta Caponigro per la donazione delle piante. Tutti i presenti potranno partecipare in contemporanea all’evento di donazione di sangue organizzato dall’associazione culturale Vivipuglietta in collaborazione con Avis.

Daniela Anzalone